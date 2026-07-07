Danilo saiu do banco de reservas em quatro dos cinco jogos do Brasil na Copa do MundoOdd Andersen / AFP
“Em momentos como esse, tentamos encontrar respostas, entender por que o nosso sonho terminou dessa forma, tão cedo. Saio com a sensação de que poderíamos ter ido mais longe, que tínhamos potencial para entregar mais, mas o futebol tinha outros planos”, iniciou o jogador, nas redes sociais.
“Apesar de triste, me mantenho orgulhoso e feliz por ter tido a chance de representar o meu país, vestir essa camisa tão pesada e defender milhões de brasileiros. Foram dias intensos de muito trabalho e aprendizado, que levarei para sempre comigo”, complementou.
A seleção brasileira deu adeus ao Mundial ao perder para a Noruega, por 2 a 1. Ao todo, Danilo saiu do banco de reservas em quatro dos cinco jogos da Amarelinha na competição - só não atuou diante da Escócia, na terceira rodada da fase de grupos.
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