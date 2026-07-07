Samir Xaud é o presidente da CBF - Érica Martin / Arquivo O Dia

Samir Xaud é o presidente da CBFÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 07/07/2026 12:02





Segundo a publicação, os atletas mais experientes tiveram uma reunião com o presidente Samir Xaud e o secretário geral e vice-presidente, Gustavo Dias Henrique. Líderes do elenco da seleção brasileira conversaram com a cúpula da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a eliminação da Copa do Mundo para a Noruega . Os jogadores pediram estabilidade aos mais jovens no ciclo que se inicia para o Mundial 2030. A informação é do 'UOL'.Segundo a publicação, os atletas mais experientes tiveram uma reunião com o presidente Samir Xaud e o secretário geral e vice-presidente, Gustavo Dias Henrique.

No encontro, eles explicaram que a instabilidade na entidade nos últimos cinco anos atrapalharam a preparação para a Copa. No período citado, a CBF teve dois presidentes e cinco técnicos diferentes.



Apesar disso, os jogadores elogiaram o trabalho do treinador Carlo Ancelotti e pediram mais estabilidade e tranquilidade no trabalho para os próximos quatro anos. A conversa foi bem recebida.

A princípio, Ancelotti cumprirá seu contrato até 2030, com algumas mudanças na comissão técnica: o filho do técnico, Davide Ancelotti, assumirá o comando do Lille, da França.