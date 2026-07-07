Líderes do elenco da seleção brasileira conversaram com a cúpula da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a eliminação da Copa do Mundo para a Noruega. Os jogadores pediram estabilidade aos mais jovens no ciclo que se inicia para o Mundial 2030. A informação é do 'UOL'.
Segundo a publicação, os atletas mais experientes tiveram uma reunião com o presidente Samir Xaud e o secretário geral e vice-presidente, Gustavo Dias Henrique.
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