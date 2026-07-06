O defensor Danilo, do Flamengo, assumiu que pode ter vivido seus últimos momentos com a camisa da seleção brasileira após a derrota por 2 a 1 para a Noruega, que causou a eliminação da equipe nas oitavas de final da Copa do Mundo. Na zona mista, o jogador também analisou o sentimento de tristeza depois da queda no torneio.
"É natural pela idade, pela demanda do futebol. Eu, com 35 anos, que vou completar na próxima semana. Agora, vou estar sempre na primeira fila como mais um torcedor. Só grati O Dia dão, tentar colher coisas boas. Para mim, acreditar naquilo que poderia fazer me deu essas oportunidades. Que as pessoas possam ser resilientes em suas vidas", disse.
Danilo também considerou "difícil fazer uma leitura sensata da situação". "É muita tristeza e desapontamento, não tem muito o que falar. É preciso ter coragem para levantar, reunir os cacos e seguir adiante. É difícil, pois você vai criando expectativa, vai criando um time coeso, e, infelizmente, não consegue o objetivo. É muita desilusão", destacou.
O Brasil perdeu para a Noruega após fazer um jogo apático. Com o resultado, a Seleção igualou sua pior campanha em Copas do Mundo desde 1990, quando também caiu nas oitavas de final. Além disso, o time vai bater sua maior sequência sem títulos mundiais, superando os 24 anos entre o tri de 1970 e o tetra de 1994.
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