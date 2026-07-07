Momento em que Amadou Onana deixa o gramado no duelo com os Estados Unidos, pelas oitavas de final - James Squire / Getty Images via AFP

Momento em que Amadou Onana deixa o gramado no duelo com os Estados Unidos, pelas oitavas de finalJames Squire / Getty Images via AFP

Publicado 07/07/2026 12:33





O meio-campista levou a pior em dividida com Pulisic, ainda no começo do primeiro tempo, e não conseguiu permanecer em campo. Vanaken foi acionado para substituí-lo. Estados Unidos - Amadou Onana está fora da Copa do Mundo. O volante da Bélgica teve confirmada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele se machucou na goleada por 4 a 1 sobre os Estados Unidos , na última segunda-feira (6), pelas oitavas de final.O meio-campista levou a pior em dividida com Pulisic, ainda no começo do primeiro tempo, e não conseguiu permanecer em campo. Vanaken foi acionado para substituí-lo.