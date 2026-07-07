Momento em que Amadou Onana deixa o gramado no duelo com os Estados Unidos, pelas oitavas de finalJames Squire / Getty Images via AFP

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Theo Faria
Estados Unidos - Amadou Onana está fora da Copa do Mundo. O volante da Bélgica teve confirmada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele se machucou na goleada por 4 a 1 sobre os Estados Unidos, na última segunda-feira (6), pelas oitavas de final.

O meio-campista levou a pior em dividida com Pulisic, ainda no começo do primeiro tempo, e não conseguiu permanecer em campo. Vanaken foi acionado para substituí-lo.
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O tempo estimado de recuperação é entre sete e oito meses.

Agora, Amadou Onana ficará só na torcida pela Bélgica, que terá a Espanha pela frente nas quartas de final. O jogo será na sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), em Inglewood. Quem ganhar avança de fase. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.