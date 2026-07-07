A Bélgica venceu os Estados Unidos por 4 a 1 e avançou às quartas de final da Copa do Mundo - Alex Grimm / Getty Images North America / Getty Images via AFP

A Bélgica venceu os Estados Unidos por 4 a 1 e avançou às quartas de final da Copa do MundoAlex Grimm / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 07/07/2026 12:55 | Atualizado 07/07/2026 13:08

Rio - No último capítulo de uma geração histórica, a Bélgica superou a desconfiança da fase de grupos e conseguiu chegar às quartas de final pela terceira vez nas últimas quatro edições de Copas do Mundo. A classificação aconteceu após a goleada sobre os Estados Unidos por 4 a 1, nesta última segunda-feira (6), pelas oitavas de final.

Eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, a Bélgica teve problemas na fase de grupos de 2026. Após empatar com Egito (1 a 1) e Irã (0 a 0), os belgas chegaram pressionados para o último jogo, mas venceram a Nova Zelândia por 5 a 1. Na segunda fase, chegou a sofrer 2 a 0, mas venceu Senegal de virada, por 3 a 2, na prorrogação.

Já nas oitavas de final, os belgas golearam os Estados Unidos por 4 a 1 para garantir a vaga nas quartas de final. É a quarta vez na história que a Bélgica chega nas quartas de final. Entre 1930 e 2010, conseguiu apenas em 1986, quando ficou em quarto lugar. Desde 2014, a história mudou. No mesmo ano, caiu nas quartas. Em 2018, ficou em terceiro, enquanto em 2022 não passou da fase de grupos.

Com a vitória sobre os Estados Unidos, a Bélgica vai enfrentar a Espanha, na próxima sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), em Los Angeles, nos Estados Unidos, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O vencedor encara o classificado do duelo entre França e Marrocos, que se enfrentam na quinta-feira (9), às 17h, em Boston, nos Estados Unidos.