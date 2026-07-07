A Bélgica venceu os Estados Unidos por 4 a 1 e avançou às quartas de final da Copa do MundoAlex Grimm / Getty Images North America / Getty Images via AFP
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