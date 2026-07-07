Johan Manzambi soma três gols e duas assistências pela Suíça na Copa do Mundo - Dean Mouhtaropoulos / Getty Images via AFP

Johan Manzambi soma três gols e duas assistências pela Suíça na Copa do MundoDean Mouhtaropoulos / Getty Images via AFP

Publicado 07/07/2026 11:27

Canadá - Destaque da Suíça na Copa do Mundo, Johan Manzambi não estará disponível para enfrentar a Colômbia, nas oitavas de final. O meio-campista sofreu uma lesão durante o treino da última segunda-feira (6) e virou desfalque.



Ele se machucou sozinho, sem qualquer tipo de contato com outro jogador. Ainda não há confirmação sobre a gravidade do problema, de acordo com o jornal local ‘20 Minuten’.

Aos 20 anos, o camisa 9 soma três gols e duas assistências em quatro jogos no Mundial.

De olho em uma vaga nas quartas de final, Suíça e Colômbia vão se enfrentar nesta terça-feira (7), às 17h (de Brasília), em Vancouver. Quem ganhar avança de fase. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.