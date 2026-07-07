Johan Manzambi soma três gols e duas assistências pela Suíça na Copa do MundoDean Mouhtaropoulos / Getty Images via AFP
Destaque da Suíça sofre lesão e vira problema diante da Colômbia
Johan Manzambi não poderá estar em campo nas oitavas de final da Copa do Mundo
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Atacante do Egito critica arbitragem após eliminação na Copa do Mundo
Mostafa Zico marcou o segundo gol da seleção africana na derrota para a Argentina
Suíça supera a Colômbia nos pênaltis e avança às quartas da Copa
A adversária na próxima fase do Mundial será a Argentina, que eliminou o Egito
Lateral do Flamengo é o único da Seleção que volta em voo da CBF
Carlo Ancelotti não retorna ao país neste momento e iniciará o planejamento do novo ciclo da equipe no fim de julho
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Argentinos chegaram a sofrer 2 a 0, mas buscaram a virada por 3 a 2
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