John Stones fingindo lesão em comemoração no vestiário inglêsReprodução / X

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João André Pombo
Estados Unidos - A Inglaterra passou para as quartas de final da Copa do Mundo após bater o mandante México pelo placar de 3 a 2, com um expulso no começo do segundo tempo. Depois da classificação sofrida, o clima no vestiário foi de descontração total e muita comemoração.
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A federação inglesa divulgou imagens dos bastidores após a conquista da vaga. No vídeo, aparece a comissão técnica e os atletas dançando uma música bem animada.
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Contudo, em meio à celebração, John Stones bota a mão no ombro e Declan Rice começa a apontar para ele, com certa preocupação. O técnico Thomas Tuchel levou as mãos à cabeça quando viu a cena, em estado de choque com a possível lesão. Na sequência, percebeu que era apenas uma brincadeira e todos voltaram a festejar. Veja a cena:
Os internautas da rede social "X", antigo Twitter, confabularam que a preocupação e a reação do comandante teria relação com a recente lesão de Jordan Henderson. Ele machucou o braço pulando uma placa de publicidade, logo após o apito final.
*Sob a supervisão de Theo Faria