John Stones fingindo lesão em comemoração no vestiário inglêsReprodução / X
Os internautas da rede social "X", antigo Twitter, confabularam que a preocupação e a reação do comandante teria relação com a recente lesão de Jordan Henderson. Ele machucou o braço pulando uma placa de publicidade, logo após o apito final.
Olha a cara do Thomas Tuchel ao ver que o John Stones, zagueiro da Inglaterra, estava "lesionado".— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 6, 2026
No momento da comemoração no vestiário Stones simulou uma lesão no ombro, mas no final começou a dançar, para alívio do técnico.
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