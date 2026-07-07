John Stones fingindo lesão em comemoração no vestiário inglês - Reprodução / X

John Stones fingindo lesão em comemoração no vestiário inglêsReprodução / X

Publicado 07/07/2026 13:59

Estados Unidos - A Inglaterra passou para as quartas de final da Copa do Mundo após bater o mandante México pelo placar de 3 a 2, com um expulso no começo do segundo tempo. Depois da classificação sofrida, o clima no vestiário foi de descontração total e muita comemoração.

A federação inglesa divulgou imagens dos bastidores após a conquista da vaga. No vídeo, aparece a comissão técnica e os atletas dançando uma música bem animada.

Veja a cena:

Olha a cara do Thomas Tuchel ao ver que o John Stones, zagueiro da Inglaterra, estava "lesionado".



No momento da comemoração no vestiário Stones simulou uma lesão no ombro, mas no final começou a dançar, para alívio do técnico.



️@England pic.twitter.com/PzK7umnanH — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 6, 2026 Os internautas da rede social "X", antigo Twitter, confabularam que a preocupação e a reação do comandante teria relação com a

Contudo, em meio à celebração, John Stones bota a mão no ombro e Declan Rice começa a apontar para ele, com certa preocupação. O técnico Thomas Tuchel levou as mãos à cabeça quando viu a cena, em estado de choque com a possível lesão. Na sequência, percebeu que era apenas uma brincadeira e todos voltaram a festejar.Os internautas da rede social "X", antigo Twitter, confabularam que a preocupação e a reação do comandante teria relação com a recente lesão de Jordan Henderson . Ele machucou o braço pulando uma placa de publicidade, logo após o apito final.

*Sob a supervisão de Theo Faria