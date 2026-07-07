Lionel Messi, jogador da Argentina, durante a partida das oitavas de final entre Argentina x Egito na Copa do Mundo da FIFA, no Estádio de Atlanta, na Georgia, Estados Unidos, nesta terça-feira (07). - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Lionel Messi, jogador da Argentina, durante a partida das oitavas de final entre Argentina x Egito na Copa do Mundo da FIFA, no Estádio de Atlanta, na Georgia, Estados Unidos, nesta terça-feira (07).William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 07/07/2026 16:52

Estados Unidos - A Argentina venceu Egito por 3 a 2 em virada épica, pelas oitavas de finais da Copa do Mundo, em Atlanta, com mais uma atuação de gala de Lionel Messi. Porém, diversos torcedores egípcios e usuários brasileiros utliizaram o "X", antigo Twitter, para demonstrar sua revolta a respeito arbitragem da partida feita por François Letexier, árbitro francês muito respeitado no meio futebolístico.

As críticas não são para um lance em específico, mas sim, para diversos lances que supostamente culminaram em uma vantagem para a seleção argentina. As principais reclamações são sobre o gol anulado por falta no começo do lance da seleção egípcia — no momento do gol anulado estava 1 a 0 para o Egito — e do pênalti marcado a favor da Argentina, nesse caso, Messi acabou desperdiçando a cobrança.

Com a vitória, a Argentina garantiu vaga nas quartas de final e vai enfrentar o vencedor do confronto entre Colômbia e Suíça, que se enfrentam nesta terça-feira (7), às 17h (de Brasília), em Vancouver, no Canadá. O próximo jogo será realizado no sábado (11), às 22h, em Kansas, nos Estados Unidos, valendo vaga na semifinal da Copa do Mundo.

Veja os comentários do público:

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Sob supervisão de Rodrigo Souza