Lionel Messi, jogador da Argentina, durante a partida das oitavas de final entre Argentina x Egito na Copa do Mundo da FIFA, no Estádio de Atlanta, na Georgia, Estados Unidos, nesta terça-feira (07).William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

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João André Pombo
Estados Unidos - A Argentina venceu Egito por 3 a 2 em virada épica, pelas oitavas de finais da Copa do Mundo, em Atlanta, com mais uma atuação de gala de Lionel Messi. Porém, diversos torcedores egípcios e usuários brasileiros utliizaram o "X", antigo Twitter, para demonstrar sua revolta a respeito arbitragem da partida feita por François Letexier, árbitro francês muito respeitado no meio futebolístico.
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As críticas não são para um lance em específico, mas sim, para diversos lances que supostamente culminaram em uma vantagem para a seleção argentina. As principais reclamações são sobre o gol anulado por falta no começo do lance da seleção egípcia — no momento do gol anulado estava 1 a 0 para o Egito — e do pênalti marcado a favor da Argentina, nesse caso, Messi acabou desperdiçando a cobrança.
Com a vitória, a Argentina garantiu vaga nas quartas de final e vai enfrentar o vencedor do confronto entre Colômbia e Suíça, que se enfrentam nesta terça-feira (7), às 17h (de Brasília), em Vancouver, no Canadá. O próximo jogo será realizado no sábado (11), às 22h, em Kansas, nos Estados Unidos, valendo vaga na semifinal da Copa do Mundo.

Veja os comentários do público:

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Críticas à arbitragem no jogo entre Argentina 3 x 2 Egito - Reprodução/X @MathEng_CRF
Críticas à arbitragem no jogo entre Argentina 3 x 2 Egito - Reprodução/X @opstwitti
Críticas à arbitragem no jogo entre Argentina 3 x 2 Egito - Reprodução/X @enearomenio
Críticas à arbitragem no jogo entre Argentina 3 x 2 Egito - Reprodução/X @alexopinto
Críticas à arbitragem no jogo entre Argentina 3 x 2 Egito - Reprodução/X @SccpDeTerno
Críticas à arbitragem no jogo entre Argentina 3 x 2 Egito - Reprodução/X @Andre_Alfieri
Críticas à arbitragem no jogo entre Argentina 3 x 2 Egito - Reprodução/X @golsdobrasil1
Críticas à arbitragem no jogo entre Argentina 3 x 2 Egito - Reprodução/X @gyancoosta
Sob supervisão de Rodrigo Souza