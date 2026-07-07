Lionel Messi, jogador da Argentina, durante a partida das oitavas de final entre Argentina x Egito na Copa do Mundo da FIFA, no Estádio de Atlanta, na Georgia, Estados Unidos, nesta terça-feira (07).William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
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