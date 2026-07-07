Ricardo Quaresma disputou a Copa do Mundo de 2018 ao lado de Cristiano RonaldoDivulgação / Fifa

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João Vitor Cravo
Estados Unidos - Ídolo de Portugal e conhecido como "rei da trivela", Ricardo Quaresma observou um problema estrutural na seleção brasileira. Segundo ele, a eliminação para a Noruega e o jejum de títulos em Copas do Mundo se justifica pela tentativa da Canarinho de implementar um futebol "europeu demais".
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"Eu acho que o Brasil não devia entrar no modo europeu por que nunca entrou. O Brasil ganhou o que ganhou por que era diferente da Europa. Era diferente de tudo e todos. E, neste momento, acho que o Brasil está querendo entrar no mundo da Europa", disse o português, atualmente comentarista da 'Cazé TV'.
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"Quando você quer entrar em um mundo que não é o seu, complica o que é fácil. O jogador brasileiro sempre foi aquele irreverente, rebelde, de 1 para 1, de improviso, de resolver, de fazer coisas mágicas, diferentes", analisou Quaresma, que concluiu com um apelo aos jogadores do Brasil.
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"Hoje em dia, não vemos isso na Seleção Brasileira, e acho que é isso que está tornando a Seleção difícil de ganhar alguma coisa. Está na hora de serem vocês mesmos e não de quererem entrar em um mundo que não é de vocês", finalizou o ex-jogador.
*Sob supervisão de Theo Faria