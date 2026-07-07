Ricardo Quaresma disputou a Copa do Mundo de 2018 ao lado de Cristiano Ronaldo - Divulgação / Fifa

Ricardo Quaresma disputou a Copa do Mundo de 2018 ao lado de Cristiano RonaldoDivulgação / Fifa

Publicado 07/07/2026 17:14

Estados Unidos - Ídolo de Portugal e conhecido como "rei da trivela", Ricardo Quaresma observou um problema estrutural na seleção brasileira. Segundo ele, a eliminação para a Noruega e o jejum de títulos em Copas do Mundo se justifica pela tentativa da Canarinho de implementar um futebol "europeu demais".

"Eu acho que o Brasil não devia entrar no modo europeu por que nunca entrou. O Brasil ganhou o que ganhou por que era diferente da Europa. Era diferente de tudo e todos. E, neste momento, acho que o Brasil está querendo entrar no mundo da Europa", disse o português, atualmente comentarista da 'Cazé TV'.

"Quando você quer entrar em um mundo que não é o seu, complica o que é fácil. O jogador brasileiro sempre foi aquele irreverente, rebelde, de 1 para 1, de improviso, de resolver, de fazer coisas mágicas, diferentes", analisou Quaresma, que concluiu com um apelo aos jogadores do Brasil.

"Hoje em dia, não vemos isso na Seleção Brasileira, e acho que é isso que está tornando a Seleção difícil de ganhar alguma coisa. Está na hora de serem vocês mesmos e não de quererem entrar em um mundo que não é de vocês", finalizou o ex-jogador.



*Sob supervisão de Theo Faria