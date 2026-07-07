Egito chegou a fazer 2 a 0 contra a Argentina, mas sofreu a virada no segundo tempoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Técnico do Egito acusa árbitro de cometer 'injustiça' em derrota para Argentina
Hossam Hassan reclama da atuação do francês François Letexier
Bruno Guimarães se pronuncia após eliminação do Brasil na Copa
Volante citou 'sentir a pior dor' dos 28 anos de vida
Atacante do Egito critica arbitragem após eliminação na Copa do Mundo
Mostafa Zico marcou o segundo gol da seleção africana na derrota para a Argentina
Suíça supera a Colômbia nos pênaltis e avança às quartas da Copa
A adversária na próxima fase do Mundial será a Argentina, que eliminou o Egito
Lateral do Flamengo é o único da Seleção que volta em voo da CBF
Carlo Ancelotti não retorna ao país neste momento e iniciará o planejamento do novo ciclo da equipe no fim de julho
Messi se emociona com vitória da Argentina: 'Não abaixamos a cabeça'
Argentinos chegaram a sofrer 2 a 0, mas buscaram a virada por 3 a 2
Ibrahimovic lamenta adeus de CR7 na Copa: 'Ele tentou ser campeão'
Cristiano Ronaldo encerrou sua sexta participação em Mundiais, novamente sem o troféu
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