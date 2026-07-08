Icon JJ Team vem intensificando preparação de olho na World Cup - (Foto: Reprodução)

Icon JJ Team vem intensificando preparação de olho na World Cup (Foto: Reprodução)

Publicado 08/07/2026 08:00

A pouco menos de dois meses da World Cup, principal competição do Circuito Nacional Português 2026, a expectativa aumenta entre atletas e equipes que sonham com uma temporada de destaque na ISBJJA. Entre elas está a Icon JJ Team, liderada pelo faixa-preta Sergio Vita, que promete chegar forte ao evento marcado para o dia 12 de setembro, em Cascais, com inscrições abertas no site www.isbjja.com.



Segundo Sergio, a confiança na organização e no crescimento do Circuito reforçam a motivação da equipe para a competição. "Tenho uma expectativa muito positiva. A ISBJJA tem realizado um excelente trabalho de promoção e desenvolvimento do Jiu-Jitsu, primeiro no Brasil e agora também na Europa. Conhecendo a qualidade e o compromisso das pessoas que lideram a organização, acredito que teremos uma competição de alto nível", afirmou.

Dentro dos tatames, o objetivo da Icon JJ Team é manter o momento vivido. "Queremos fazer uma grande competição e conquistar o maior número possível de medalhas. Estamos a preparar-nos com muita dedicação e seriedade para este desafio, e os treinos têm corrido de forma muito positiva", destacou.A boa fase da equipe também anima o professor. Com uma estrutura em constante expansão, a Icon JJ Team inaugurou recentemente uma nova sede e segue ampliando a sua presença em Portugal. Atualmente, conta com dois dojos em funcionamento, um terceiro em fase de implementação e mais de 45 aulas semanais, reunindo competidores, crianças, mulheres e praticantes acima dos 40 anos."Somos uma equipe jovem, mas construída sobre uma base sólida de professores experientes. O crescimento que temos vivido reflete a força e a diversidade da nossa comunidade", explicou o experiente faixa-preta.Radicado em Portugal desde 2002, Sergio acompanhou de perto a evolução do Jiu-Jitsu no país. "Quando cheguei, praticamente ninguém conhecia a modalidade. Os primeiros anos foram desafiantes, mas sempre encontrei pessoas que me acolheram e apoiaram. Hoje é muito gratificante ver o crescimento do Jiu-Jitsu português e perceber quantas oportunidades existem para atletas e professores".Para o líder da Icon JJ Team, a criação do Circuito Nacional Português representa mais um passo importante nesse processo. "A ISBJJA tem feito um trabalho notável, elevando o nível organizacional e desportivo do Jiu-Jitsu. O Circuito chega no momento certo e vai contribuir para o desenvolvimento contínuo dos atletas, professores e equipes. Tenho a certeza de que a World Cup será mais um grande capítulo desta história", concluiu.Com inscrições abertas até o dia 4 de setembro no site www.isbjja.com - 1º lote com desconto até 14/07 -, a World Cup promete reunir algumas das melhores equipes de Portugal e, valendo pontos importantes no ranking, acirrar as disputas pelas premiações do Circuito em 2026.