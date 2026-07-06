Conor McGregor vai retornar à ação após um longo tempo parado (Foto: Reprodução/Instagram)
Em entrevista ao canal "TheMacLife", McGregor demonstrou total confiança na preparação realizada para o retorno. Segundo o irlandês, o foco absoluto durante o camp de treinamento é o principal motivo para acreditar que conseguirá dominar Holloway e protagonizar mais um momento marcante em sua carreira.
“Me sinto ótimo, absolutamente incrível. O trabalho foi excepcional. Sem atalhos, sem ostentação. Mantivemos a discrição no camp e focamos no trabalho. É daí que vem a confiança. Se você precisa compartilhar coisas ou receber esse reforço de ego, isso é falta de confiança e não preciso disso. Mostrarei isso na noite do evento”, afirmou McGregor.
Na sequência, "The Notorious" reforçou que acredita representar um desafio completamente diferente para qualquer adversário e afirmou que Holloway precisará lidar com ameaças constantes durante o combate. O irlandês ainda prometeu estar preparado para qualquer cenário dentro do octógono.
“Estou animado, entusiasmado por minha equipe e meu país. A luta é diferente quando você me enfrenta. O perigo estará em todo lugar dentro do octógono para Holloway. Estou bem ciente dele. É isso. Não me importo. Apenas sinta. Estou dentro, passei por isso antes", disse Conor, que seguiu:
“Fui colocado em uma posição para me banquetear diante dos meus inimigos. Não vou superestimar nenhum adversário. Estarei pronto para qualquer resultado. Se for uma guerra, que venha. Estarei lá, com meu pincel, pronto para pintar minha obra-prima”, concluiu.
A revanche acontece mais de uma década após o primeiro encontro entre os dois, realizado em 2013, quando McGregor venceu Holloway por decisão unânime dos juízes em duelo no peso-pena. Desde então, ambos se consolidaram como algumas das maiores estrelas da história do UFC. Agora, competindo entre os meio-médios, o irlandês tentará provar que ainda pertence à elite da organização e iniciar um novo capítulo em sua trajetória no MMA.
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