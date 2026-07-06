Conor McGregor vai retornar à ação após um longo tempo parado - (Foto: Reprodução/Instagram)

Conor McGregor vai retornar à ação após um longo tempo parado (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 06/07/2026 10:00 | Atualizado 06/07/2026 16:49

Após cinco anos afastado do octógono, Conor McGregor finalmente está de volta. O astro irlandês será a principal atração do UFC 329, marcado para o próximo dia 11 de julho, em Las Vegas (EUA), onde enfrentará Max Holloway em uma aguardada revanche pela divisão dos meio-médios (até 77kg). Apesar do longo período sem competir, o ex-campeão duplo garante que chega preparado para entregar uma atuação inesquecível.



Em entrevista ao canal "TheMacLife", McGregor demonstrou total confiança na preparação realizada para o retorno. Segundo o irlandês, o foco absoluto durante o camp de treinamento é o principal motivo para acreditar que conseguirá dominar Holloway e protagonizar mais um momento marcante em sua carreira.



“Me sinto ótimo, absolutamente incrível. O trabalho foi excepcional. Sem atalhos, sem ostentação. Mantivemos a discrição no camp e focamos no trabalho. É daí que vem a confiança. Se você precisa compartilhar coisas ou receber esse reforço de ego, isso é falta de confiança e não preciso disso. Mostrarei isso na noite do evento”, afirmou McGregor.