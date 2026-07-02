Abu Dhabi Grand Slam Rio promete grandes lutas e fortes emoções (Foto: Divulgação)
Marcado para os dias 11 e 12 de julho, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, o evento reunirá competidores de diferentes países e contemplará disputas das categorias infantil, juvenil, amadora, profissional e master. Os campeões das categorias profissionais recebem até 3 mil pontos no ranking da AJP, pontuação que influencia diretamente a classificação internacional dos atletas ao longo da temporada.
Além da relevância esportiva, o Grand Slam movimenta uma cadeia econômica que envolve hotéis, restaurantes, transporte, comércio e serviços. A presença de atletas, equipes técnicas, familiares e visitantes transforma o evento em um atrativo para o turismo esportivo da capital fluminense.
Para Elias Eberhardt, organizador da AJP Brasil, o encerramento antecipado das inscrições é um indicativo da relevância que a etapa do Rio de Janeiro conquistou entre os atletas.
"Encerramos as inscrições uma semana antes do prazo previsto porque atingimos a capacidade máxima de atletas. Isso mostra a força do Abu Dhabi Grand Slam Rio e confirma que a etapa brasileira se consolidou como uma referência para competidores do Brasil e de outros países. Esse interesse crescente aumenta a responsabilidade da organização em entregar uma competição à altura da importância que ela conquistou no calendário internacional".
O regulamento da AJP prevê o fechamento das inscrições sempre que o limite operacional da competição é atingido, independentemente da data inicialmente estabelecida. Segundo a organização, a medida busca preservar a qualidade da estrutura oferecida aos atletas e garantir o cumprimento do cronograma de lutas.
O deputado estadual Rafael Picciani, ex-secretário de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, destacou que a realização de eventos internacionais da modalidade produz efeitos que vão além das disputas nos tatames.
"O jiu-jítsu é uma das modalidades que melhor representam o Brasil no cenário internacional e também uma importante ferramenta de inclusão social. Receber uma etapa do porte do Abu Dhabi Grand Slam fortalece esse legado, movimenta a economia, gera oportunidades para diversos setores e coloca o Rio de Janeiro, mais uma vez, como palco de um dos principais eventos do esporte mundial".
Com a programação confirmada, o sábado será dedicado às categorias kids, infantil, junior, teen, youth e masters das faixas roxa, marrom e preta. No domingo, entram em ação os atletas adultos das categorias amadoras, nas faixas branca e azul, e os profissionais das faixas roxa, marrom e preta, masculino e feminino. A expectativa é de que a Arena Carioca 1 receba um dos maiores públicos da história da etapa carioca do circuito.
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