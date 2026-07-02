Abu Dhabi Grand Slam Rio promete grandes lutas e fortes emoções - (Foto: Divulgação)

Abu Dhabi Grand Slam Rio promete grandes lutas e fortes emoções (Foto: Divulgação)

Publicado 02/07/2026 09:00

A uma semana do encerramento previsto das inscrições, o Abu Dhabi Grand Slam Rio atingiu o limite de atletas e precisou fechar as vagas antecipadamente. O esgotamento da capacidade confirma a expectativa em torno da etapa de Jiu-Jitsu, considerada uma das mais importantes do calendário da AJP Tour e decisiva para atletas que buscam somar pontos no ranking mundial da modalidade. Ao todo, 2 mil competidores se inscreveram.



Marcado para os dias 11 e 12 de julho, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, o evento reunirá competidores de diferentes países e contemplará disputas das categorias infantil, juvenil, amadora, profissional e master. Os campeões das categorias profissionais recebem até 3 mil pontos no ranking da AJP, pontuação que influencia diretamente a classificação internacional dos atletas ao longo da temporada.



Além da relevância esportiva, o Grand Slam movimenta uma cadeia econômica que envolve hotéis, restaurantes, transporte, comércio e serviços. A presença de atletas, equipes técnicas, familiares e visitantes transforma o evento em um atrativo para o turismo esportivo da capital fluminense.



Para Elias Eberhardt, organizador da AJP Brasil, o encerramento antecipado das inscrições é um indicativo da relevância que a etapa do Rio de Janeiro conquistou entre os atletas.



"Encerramos as inscrições uma semana antes do prazo previsto porque atingimos a capacidade máxima de atletas. Isso mostra a força do Abu Dhabi Grand Slam Rio e confirma que a etapa brasileira se consolidou como uma referência para competidores do Brasil e de outros países. Esse interesse crescente aumenta a responsabilidade da organização em entregar uma competição à altura da importância que ela conquistou no calendário internacional".



O regulamento da AJP prevê o fechamento das inscrições sempre que o limite operacional da competição é atingido, independentemente da data inicialmente estabelecida. Segundo a organização, a medida busca preservar a qualidade da estrutura oferecida aos atletas e garantir o cumprimento do cronograma de lutas.