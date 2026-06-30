Seguindo os passos do pai, Enzo Marcello estreou com vitória no MMA amador - (Foto: Divulgação)

Seguindo os passos do pai, Enzo Marcello estreou com vitória no MMA amador (Foto: Divulgação)

Publicado 30/06/2026 11:00 | Atualizado 30/06/2026 16:58

A CMSystem encerrou o último fim de semana com desempenho perfeito nas competições de MMA. Liderada por Enzo Marcello, que estreou com vitória no MMA amador, a equipe conquistou sete triunfos em sete lutas, mantendo 100% de aproveitamento entre combates profissionais e amadores.



Filho de Cristiano Marcello, um dos principais treinadores de MMA do país, Enzo deu mais um passo na carreira após acumular resultados positivos no Boxe e no Muay Thai. Em sua primeira luta no MMA amador, ele finalizou Wesley Calango com um armlock no segundo round, na categoria até 55 kg.

Após a vitória do filho, Cristiano Marcello destacou o significado do momento vivido ao acompanhá-lo no córner."Agradecer a Deus por estar vivendo o que estou vivendo na vida. Já fiquei no córner de muitos campeões e ajudando a realizar o sonho de cada um. Mas ter a oportunidade de ficar no córner de um filho não há nada igual. Muito obrigado, Enzo Marcello, por me proporcionar isso. Te amo, meu filho".O desempenho da equipe ao longo da temporada também foi destacado por Cristiano Marcello.“Estamos vivendo uma temporada muito consistente. Hoje a CMSystem tem um aproveitamento próximo de 90% nas lutas disputadas em 2026, com vitórias em eventos de todos os níveis, desde o UFC até competições realizadas em várias regiões do Brasil. Isso mostra que o trabalho da equipe funciona em qualquer cenário, seja formando novos atletas ou preparando quem já está na elite do esporte”.Além da estreia de Enzo, a equipe emplacou outras seis vitórias. No MMA profissional até 66 kg, Ricardo Monteiro derrotou Elvis Picanço por nocaute técnico aos 30 segundos do primeiro round. Pela categoria até 61 kg, Anderson Alves, o Baiano, superou o venezuelano Carlos Moreno por nocaute técnico com 1min21s de luta, enquanto Dinei Silva venceu Rodrigo Wolverine também por nocaute técnico, aos 4min15s do terceiro assalto.No MMA amador até 57 kg, Regis Cesaris conquistou vitória sobre Acácio da Lua por decisão unânime dos árbitros laterais. Marcus Adriel finalizou Gael Oliveira com um mata-leão a 1min45s do primeiro round. Já Rudy Flores teve o triunfo confirmado após a desclassificação de Wellington Oliveira, o Jabuti, aos 2min15s do terceiro round.