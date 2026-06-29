Vitória por nocaute técnico manteve André Monstro no topo do Jungle Fight - (Foto: Rafael Oliveira)

Vitória por nocaute técnico manteve André Monstro no topo do Jungle Fight (Foto: Rafael Oliveira)

Publicado 29/06/2026 08:00 | Atualizado 29/06/2026 10:18

A estreia do Jungle Fight em Macaé (RJ) teve ginásio lotado, disputa de cinturão e a confirmação de que o município continuará no calendário do maior evento de MMA da América Latina. No sábado (27), o Ginásio Municipal Engenheiro Maurício Soares Bittencourt recebeu um grande público, que acompanhou de perto o Jungle Fight 152 e a defesa do posto de campeão do baiano André Monstro.



Na luta principal da noite, André "Monstro" manteve o cinturão dos pesos pesados ao derrotar o sergipano Jackson "Naco" por nocaute técnico ainda no primeiro round. Após defender uma tentativa de queda, o campeão dominou o combate no solo e encerrou o confronto com uma sequência de golpes no ground and pound que levou o árbitro a interromper a luta.



Com o resultado, Monstro chegou à 15ª vitória em 21 lutas como profissional. Doze desses triunfos foram conquistados por nocaute ou finalização.



O público teve papel de destaque durante toda a programação. O moderno Ginásio Municipal Engenheiro Maurício Soares Bittencourt ficou lotado e respondeu a cada combate com intensidade. Nas lutas envolvendo atletas da casa, a torcida impulsionou os representantes de Macaé e da região.

Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail destacou a recepção da cidade e o trabalho desenvolvido pelo município por meio do esporte."Estou muito feliz com tudo o que vivemos em Macaé. O público compareceu, vibrou do início ao fim e mostrou que entende e gosta de MMA. Encontramos um ginásio com estrutura de alto nível e atletas locais muito bem preparados. Quero agradecer e parabenizar o prefeito Welberth Rezende, o secretário de Esportes Cesar Maillet e o vereador Marvel Maillet pelo trabalho que vêm realizando. O projeto de inclusão social desenvolvido na cidade por meio do esporte e do turismo merece reconhecimento e serve de exemplo".Wallid também anunciou que o Jungle Fight voltará ao município ainda este ano e lançou uma ação voltada ao turismo local."Macaé tem uma estrutura excelente e belezas naturais impressionantes. Por isso decidimos voltar em dezembro. Quero fazer um convite para que as pessoas conheçam a cidade. Quem vier para Macaé em dezembro, passar o fim de semana e aproveitar tudo o que o município oferece, os primeiros mil visitantes ganharão ingresso VIP para assistir ao Jungle Fight no melhor lugar da arena".Além das lutas do card principal, a edição marcou a consolidação da parceria entre o Jungle Fight e o município, que vem ampliando investimentos em projetos esportivos e programas de incentivo a atletas. A realização do evento também abriu espaço para competidores da região e fortaleceu a integração entre o esporte de alto rendimento e iniciativas de formação de novos talentos.O prefeito Welberth Rezende avaliou positivamente a primeira edição do Jungle Fight na cidade e projetou a próxima realização do evento."O Jungle Fight em Macaé foi um grande sucesso e fico muito feliz, ainda mais vendo o público indo à loucura com esse espetáculo. Agora deixo um recado aos atletas que participaram das Eliminatórias Jungle: continuem treinando, porque dezembro está chegando".O secretário municipal de Esportes, Cesar Maillet, destacou o papel das artes marciais na formação de jovens atletas e cidadãos. “Seguiremos investindo no esporte e nas artes marciais porque sabemos que elas transformam vidas e criam oportunidades para a nossa juventude”.Já o vereador Marvel Maillet ressaltou o impacto do Jungle Fight para os atletas da região e para os jovens que acompanharam o evento em Macaé.“O Jungle Fight mostrou a força de Macaé e o potencial dos nossos atletas. Quem vive o esporte sabe o quanto um evento como esse inspira crianças e jovens a acreditarem que podem construir um futuro melhor por meio das artes marciais”.A próxima edição do Jungle Fight será realizada no dia 25 de julho e marcará o retorno do maior evento de MMA da América Latina a Itu, no interior de São Paulo. A cidade voltará a receber a organização após um intervalo de 11 anos.André Monstro venceu Jackson Naco por nocaute técnico aos 4min30s do R1Gabriel Talentinho venceu Harife El Caçador por decisão unânimeRenan Muchacho venceu Lucas Caldas por decisão unânimeMax Alves venceu Aldo Pereira por decisão divididaDanilo Bambam venceu Ramon da Costa por nocaute técnico aos 3min06s do R2Vivian Nepomuceno venceu Natacha Lima por decisão unânimeCaionã Blade venceu Diogo Aranha por nocaute técnico aos 3min do R1Marcos Vuvuzela venceu Fabiano Oliveira por finalização aos 3min27s do R1Lucas Corvo venceu Bruno Nunes por decisão unânimePedro Mascote venceu Silas Caetano por decisão unânimeJoão Monteiro venceu Vitor Loost por finalização aos 4min27s do R2Higor Maia venceu Brian Shock por decisão unânime