Game Fight vem fazendo um bonito trabalho na Região dos Lagos do Rio - (Foto: Reprodução)

Game Fight vem fazendo um bonito trabalho na Região dos Lagos do Rio (Foto: Reprodução)

Publicado 26/06/2026 06:00 | Atualizado 26/06/2026 16:26

O título geral (juvenil, adulto e master) conquistado no Cabo Frio International Cup, no início de junho, colocou a Game Fight entre as principais equipes da temporada no Circuito Mineirinho Costa do Sol de Jiu-Jitsu. Agora, o desafio é manter o bom momento no Cabo Frio National Open, que será disputado nos dias 11 e 12 de julho, no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, reunindo novamente algumas das maiores academias da Região dos Lagos.



Para William, o resultado alcançado na etapa anterior da CBJJD foi consequência de um trabalho construído ao longo dos últimos anos. "Foi uma campanha incrível e que mostra a força do trabalho desenvolvido pela Game Fight. O que mais me deixou satisfeito foi ver a entrega de cada atleta, a evolução técnica e, principalmente, a mentalidade de equipe. Mais do que medalhas, mostramos união, disciplina e o espírito que representa a nossa academia", afirmou o professor, responsável pela Game Fight - William's Jiu-Jitsu.