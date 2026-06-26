Game Fight vem fazendo um bonito trabalho na Região dos Lagos do Rio (Foto: Reprodução)
Para William, o resultado alcançado na etapa anterior da CBJJD foi consequência de um trabalho construído ao longo dos últimos anos. "Foi uma campanha incrível e que mostra a força do trabalho desenvolvido pela Game Fight. O que mais me deixou satisfeito foi ver a entrega de cada atleta, a evolução técnica e, principalmente, a mentalidade de equipe. Mais do que medalhas, mostramos união, disciplina e o espírito que representa a nossa academia", afirmou o professor, responsável pela Game Fight - William's Jiu-Jitsu.
Vivendo um momento de consolidação, a Game Fight segue investindo na formação de atletas desde a base até o alto rendimento. Segundo William, o crescimento da equipe liderada por Vinicius Amaral é fruto de planejamento, dedicação e de um ambiente que valoriza tanto a evolução técnica quanto a formação pessoal dos competidores. "Nosso objetivo é revelar talentos, dar oportunidades e representar bem a Região dos Lagos nas principais competições", destacou.
Outro ponto comemorado pelo treinador é a expansão do Circuito Mineirinho Costa do Sol. Para ele, a realização de grandes eventos próximos das equipes fortalece o esporte, reduz custos para atletas e famílias, além de aumentar o nível técnico da região. William também elogiou o papel da CBJJD na valorização das academias do interior e na organização das competições.
"A Confederação vem fazendo um trabalho muito importante para o Jiu-Jitsu, organizando eventos de qualidade, dando visibilidade aos atletas e fortalecendo o cenário competitivo. Esse tipo de iniciativa incentiva crianças, jovens e adultos a continuarem treinando e mostra que o esporte tem um caminho de crescimento cada vez maior”.
Com os treinamentos intensificados para o Cabo Frio National Open, a Game Fight chega motivada para defender a posição conquistada na etapa anterior. "A preparação está sendo muito intensa. Estamos trabalhando todos os detalhes, desde a parte técnica e tática até a preparação física e mental dos atletas. Depois de uma grande campanha no International Cup, sabemos da responsabilidade de manter o alto nível, mas também estamos motivados para buscar novos resultados", disse o professor, que completou:
"Sabemos que a responsabilidade aumenta depois do título, mas respeitamos todas as equipes. Nosso objetivo é continuar evoluindo, fazer uma grande competição e lutar por mais um título por equipes", concluiu William.
Válido pela terceira etapa do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026, o Cabo Frio National Open tem inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br e, junto da Game Fight, promete contar com a presença de outras grandes equipes e centenas de atletas nos dias 11 e 12 de julho.
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