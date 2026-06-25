Quarta edição do OFN está confirmada para 1º de agosto com expectativa de grandes lutas (Foto: @pritessafotografia & @welcomemaguila)
Seguindo a identidade construída desde sua estreia, o evento promete unir grandes combates, entretenimento e uma experiência diferenciada para atletas e público. Mais do que uma noite de lutas, o Outboxing Fight Night aposta em um conceito que valoriza a elegância, o respeito e a tradição da nobre arte, características que se tornaram marcas registradas da organização.
Além dos confrontos de Boxe profissional, o OFN4 contará com apresentações artísticas e uma estrutura voltada para proporcionar uma experiência completa aos presentes. A proposta é manter o padrão que vem rendendo elogios de atletas, profissionais e espectadores, reforçando o crescimento do evento no cenário nacional.
O anúncio da nova edição acontece após o OFN3 entregar uma noite marcada por nocautes, disputas equilibradas e a defesa de cinturão de Nelbe Jacundino na luta principal. O sucesso da última edição aumentou a expectativa para os próximos capítulos:
Os ingressos para o Outboxing Fight Night 4 já estão disponíveis através do Instagram @outboxing.official. Marcado para o dia 1º de agosto, o evento promete mais uma noite de gala para os apaixonados pela nobre arte, reunindo esporte, espetáculo e valorização dos atletas em um dos palcos que mais cresce no país.
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