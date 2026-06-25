Quarta edição do OFN está confirmada para 1º de agosto com expectativa de grandes lutas - (Foto: @pritessafotografia & @welcomemaguila)

Quarta edição do OFN está confirmada para 1º de agosto com expectativa de grandes lutas (Foto: @pritessafotografia & @welcomemaguila)

Publicado 25/06/2026 13:00 | Atualizado 25/06/2026 18:40

Menos de três meses após o sucesso da terceira edição, o Outboxing Fight Night já tem data para voltar aos holofotes. A organização confirmou que o OFN4 será realizado no dia 1º de agosto, novamente em Rio Claro, São Paulo, dando sequência ao projeto que vem se consolidando como uma das principais plataformas do Boxe profissional brasileiro.



Seguindo a identidade construída desde sua estreia, o evento promete unir grandes combates, entretenimento e uma experiência diferenciada para atletas e público. Mais do que uma noite de lutas, o Outboxing Fight Night aposta em um conceito que valoriza a elegância, o respeito e a tradição da nobre arte, características que se tornaram marcas registradas da organização.