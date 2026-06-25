Quarta edição do OFN está confirmada para 1º de agosto com expectativa de grandes lutas (Foto: @pritessafotografia & @welcomemaguila)

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Menos de três meses após o sucesso da terceira edição, o Outboxing Fight Night já tem data para voltar aos holofotes. A organização confirmou que o OFN4 será realizado no dia 1º de agosto, novamente em Rio Claro, São Paulo, dando sequência ao projeto que vem se consolidando como uma das principais plataformas do Boxe profissional brasileiro.

Seguindo a identidade construída desde sua estreia, o evento promete unir grandes combates, entretenimento e uma experiência diferenciada para atletas e público. Mais do que uma noite de lutas, o Outboxing Fight Night aposta em um conceito que valoriza a elegância, o respeito e a tradição da nobre arte, características que se tornaram marcas registradas da organização.
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Além dos confrontos de Boxe profissional, o OFN4 contará com apresentações artísticas e uma estrutura voltada para proporcionar uma experiência completa aos presentes. A proposta é manter o padrão que vem rendendo elogios de atletas, profissionais e espectadores, reforçando o crescimento do evento no cenário nacional.

O anúncio da nova edição acontece após o OFN3 entregar uma noite marcada por nocautes, disputas equilibradas e a defesa de cinturão de Nelbe Jacundino na luta principal. O sucesso da última edição aumentou a expectativa para os próximos capítulos:

Os ingressos para o Outboxing Fight Night 4 já estão disponíveis através do Instagram @outboxing.official. Marcado para o dia 1º de agosto, o evento promete mais uma noite de gala para os apaixonados pela nobre arte, reunindo esporte, espetáculo e valorização dos atletas em um dos palcos que mais cresce no país.