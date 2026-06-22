Segunda parte do Estadual reuniu a elite do Jiu-Jitsu carioca no CEFAN - (Foto: ISO)

Segunda parte do Estadual reuniu a elite do Jiu-Jitsu carioca no CEFAN (Foto: ISO)

Publicado 22/06/2026 18:00 | Atualizado 22/06/2026 18:59

Depois do sucesso das disputas kids, que reuniram mais de mil atletas no Club Municipal da Tijuca em abril, o Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu da FJJD-Rio teve sequência no último sábado (20), com os combates das categorias juvenil, adulto e master. Válida pela terceira etapa do Circuito Rio Mineirinho 2026, a competição voltou a reunir grandes equipes e atletas de diferentes regiões do estado em mais um dia de alto nível técnico.



Realizado em parceria com o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), na Penha, Rio de Janeiro, o evento confirmou a força do circuito organizado pela CBJJD, com centenas de competidores em ação e disputas importantes para a corrida pelo ranking da temporada.



Na classificação geral por equipes, a grande campeã foi a Viper BJJ, que somou importantes resultados ao longo do dia para garantir o topo do pódio. A GFTeam ficou com a segunda colocação, seguida pela Double Five. O Instituto Vencedores em Cristo conquistou o quarto lugar, enquanto a Gavazza BJJ completou o Top 5 do campeonato.