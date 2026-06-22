Segunda parte do Estadual reuniu a elite do Jiu-Jitsu carioca no CEFAN (Foto: ISO)
Realizado em parceria com o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), na Penha, Rio de Janeiro, o evento confirmou a força do circuito organizado pela CBJJD, com centenas de competidores em ação e disputas importantes para a corrida pelo ranking da temporada.
Na classificação geral por equipes, a grande campeã foi a Viper BJJ, que somou importantes resultados ao longo do dia para garantir o topo do pódio. A GFTeam ficou com a segunda colocação, seguida pela Double Five. O Instituto Vencedores em Cristo conquistou o quarto lugar, enquanto a Gavazza BJJ completou o Top 5 do campeonato.
Além da disputa pelos troféus, o Estadual teve papel importante na definição dos rumos do Circuito Rio Mineirinho, que segue cada vez mais equilibrado entre atletas e equipes. Ao fim do ano, os destaques serão contemplados com passagens internacionais para lutar pela ISBJJA na Europa, bolsas Atleta Mineirinho Gold Team, entre outros prêmios.
"O Estadual ficou muito grande, então dividimos entre kids, que ocorreu em abril, e juvenil, adulto e master, aqui no CEFAN, neste espaço maravilhoso. Foi um campeonato de alto nível técnico, com diversos atletas brigando em busca das premiações do ranking", celebrou Rogério Gavazza, presidente da Confederação.
Passada mais uma etapa de sucesso, a CBJJD já volta suas atenções para os próximos compromissos do calendário 2026. No dia 27 de junho, Vassouras recebe o Sul Fluminense International Cup, enquanto nos dias 11 e 12 de julho, será a vez do Cabo Frio National Open. Mais informações no site www.cbjjd.com.br.
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