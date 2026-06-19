UFC oficializa Islam Makhachev x Ian Garry pelo cinturão dos meio-médios (Foto: Reprodução/UFC)
A confirmação encerra meses de expectativa em torno do próximo passo de Islam Makhachev. Depois de dominar os pesos-leves e ampliar seu legado ao conquistar o cinturão dos meio-médios em novembro do ano passado, ao superar Jack Della Maddalena, o russo ficou afastado enquanto tratava uma lesão na mão. A ausência prolongada abriu espaço para cobranças públicas dos principais nomes da divisão e colocou ainda mais pressão sobre o campeão.
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Entre os atletas mais ativos nesse movimento esteve Ian Machado Garry. Líder do ranking da categoria e vivendo o melhor momento da carreira, o irlandês aumentou o tom nas últimas semanas e chegou a questionar publicamente os motivos apresentados por Makhachev para o período sem lutas. Integrante da equipe Chute Boxe/Diego Lima, Garry transformou a pressão externa em argumento esportivo e acabou consolidado como próximo desafiante ao cinturão dos meio-médios.
Mackenzie Dern coloca cinturão peso-palha em jogo
Na luta co-principal do UFC 330, Mackenzie Dern fará sua estreia como campeã em um confronto que promete alto nível técnico no solo. Reconhecida pelo histórico no Jiu-Jitsu e pela evolução no MMA, a brasileira terá pela frente uma adversária que construiu reputação justamente diante de atletas do país. Gillian Robertson chega embalada por cinco vitórias consecutivas e ganhou notoriedade por derrotar nomes como Polyana Viana, Luana Pinheiro, Marina Rodriguez e Amanda Lemos em sequência recente.
O UFC 330, portanto, reúne dois cenários distintos, mas igualmente relevantes para o futuro da organização: de um lado, Islam Makhachev tenta iniciar um reinado em uma segunda categoria e ampliar seu domínio dentro do Ultimate; do outro, Mackenzie Dern busca consolidar sua posição no topo diante de uma desafiante que costuma impor dificuldades justamente em áreas tradicionalmente fortes das brasileiras.
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