UFC oficializa Islam Makhachev x Ian Garry pelo cinturão dos meio-médios - (Foto: Reprodução/UFC)

UFC oficializa Islam Makhachev x Ian Garry pelo cinturão dos meio-médios (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 19/06/2026 16:00 | Atualizado 19/06/2026 17:51

O UFC encerrou as especulações sobre o futuro da categoria dos meio-médios e definiu oficialmente sua próxima disputa de cinturão. Na última quarta-feira (17), a organização confirmou que Islam Makhachev colocará o título até 77kg em jogo pela primeira vez contra Ian Machado Garry na luta principal do UFC 330, marcado para 15 de agosto, na Filadélfia, nos Estados Unidos. O anúncio também revelou o combate co-principal da noite, com a brasileira Mackenzie Dern defendendo o cinturão peso-palha diante da canadense Gillian Robertson.



A confirmação encerra meses de expectativa em torno do próximo passo de Islam Makhachev. Depois de dominar os pesos-leves e ampliar seu legado ao conquistar o cinturão dos meio-médios em novembro do ano passado, ao superar Jack Della Maddalena, o russo ficou afastado enquanto tratava uma lesão na mão. A ausência prolongada abriu espaço para cobranças públicas dos principais nomes da divisão e colocou ainda mais pressão sobre o campeão.