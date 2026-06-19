Gabi Pessanha fez uma importante ação com as crianças no Brasileiro Kids da CBJJ - (Foto: Dai Bueno)

Gabi Pessanha fez uma importante ação com as crianças no Brasileiro Kids da CBJJ (Foto: Dai Bueno)

Publicado 19/06/2026 08:00 | Atualizado 19/06/2026 11:02

A presença de Gabi Pessanha foi um dos grandes destaques do Brasileiro de Jiu-Jitsu de Crianças, realizado no último fim de semana, em Barueri (SP). Dona de 12 títulos mundiais na faixa-preta, a atleta participou de uma sessão especial de fotos e autógrafos no stand da Stone Fight Wear, atraindo dezenas de jovens competidores e famílias que aproveitaram a oportunidade para conhecer de perto uma das maiores campeãs da história do esporte.

Ao longo da ação, Gabi distribuiu autógrafos, tirou fotos e conversou com crianças que sonham seguir seus passos nos tatames. A iniciativa reforçou a conexão entre a nova geração e uma atleta que se tornou referência dentro e fora das competições, mostrando que o Jiu-Jitsu também é uma ferramenta de transformação social e inspiração.

Emocionada com o carinho recebido, a campeã destacou a importância de servir como exemplo para os jovens atletas que estão iniciando suas trajetórias na modalidade. Além disso, pontuou a importância da arte suave ser uma importante plataforma de transformação social.

“É muito gratificante ser inspiração para essa criançada, eles terem um exemplo bom para olhar e falar: ‘Caramba, ela conseguiu, eu também consigo’. Esse é o maior recado que eu quero deixar. É muito bom ser campeã mundial, ganhar vários títulos e viver do Jiu-Jitsu, mas é ainda mais gratificante quando uma criança percebe que, independentemente da sua cor, da sua classe social ou de onde mora, ela também pode ter sucesso se se dedicar”.

Gabi também relembrou o período em que admirava os grandes nomes do esporte e destacou a responsabilidade que sente ao ocupar hoje esse papel de referência para a nova geração: “Eu sou um exemplo disso e fico muito feliz com tudo que o Jiu-Jitsu está me proporcionando. Eu lembro quando me inspirava nos faixas-pretas que estavam no topo e hoje os papéis se inverteram. Hoje eu sou essa referência para essa galera que está chegando, e isso tem um valor enorme para mim.”

Entre as crianças presentes, a admiração pela multicampeã ficou evidente. Uma das jovens fãs fez questão de registrar o momento ao lado da atleta e resumiu o sentimento compartilhado por muitos dos participantes: “Eu gosto muito das lutas dela, eu fico impressionada. Ela é uma inspiração gigantesca”.