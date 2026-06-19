Gabi Pessanha fez uma importante ação com as crianças no Brasileiro Kids da CBJJ (Foto: Dai Bueno)
Multicampeã mundial de Jiu-Jitsu, Gabi Pessanha recebe carinho das crianças em torneio realizado em São Paulo
Ao longo da ação, Gabi distribuiu autógrafos, tirou fotos e conversou com crianças que sonham seguir seus passos nos tatames
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Topuria quebra o silêncio após perder cinturão do UFC e pede revanche contra Gaethje
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