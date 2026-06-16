Poatan deixou futuro em aberto após perder disputa de cinturão (Foto: Reprodução/UFC)
A luta representava mais um passo ousado na trajetória construída por Poatan nos esportes de combate. Depois de conquistar cinturões nos pesos-médios e meio-pesados dentro do UFC, o paulista optou por abrir mão da estabilidade em busca de um desafio ainda maior. Do outro lado, encontrou um adversário acostumado ao porte físico da divisão e que conseguiu interromper sua ascensão histórica.
Ainda no octógono, durante entrevista após o combate, Poatan foi questionado sobre qual será o próximo capítulo da carreira: permanecer nos pesados ou retornar ao meio-pesado. Sem antecipar qualquer decisão, o brasileiro deixou claro que pretende analisar o cenário com cautela antes de definir o caminho.
"Ainda não sei o que vou fazer, a luta acabou de acontecer. Assim como quando perdi nos médios, vou tomar a decisão junto com a minha equipe. Vou me reunir com eles e ver o que fazer", disse Poatan, em entrevista ainda no octógono.
Na sequência, surgiu também um questionamento sobre possíveis arrependimentos por ter deixado sua posição consolidada para buscar um marco histórico. O ex-campeão respondeu em tom de reflexão e reforçou que a disposição para assumir riscos foi justamente um dos fatores que o levou ao topo da modalidade.
"Esse é o risco, né? Se eu não tivesse arriscado todas as vezes que eu lutei, eu não estaria onde estou", desabafou o brasileiro, exaltando sua trajetória dentro do Ultimate.
Mesmo com a derrota interrompendo momentaneamente o plano de conquistar um terceiro cinturão, Poatan segue como um dos nomes mais relevantes da organização. Agora, resta entender qual será a estratégia construída ao lado de sua equipe: insistir na trajetória entre os pesos-pesados ou retomar o caminho em uma divisão onde já construiu legado e foi campeão.
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