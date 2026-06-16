Poatan deixou futuro em aberto após perder disputa de cinturão (Foto: Reprodução/UFC)

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A tentativa de Alex Poatan de alcançar um feito inédito no Ultimate terminou com um duro revés no último domingo (14), no UFC Casa Branca, em Washington (EUA). Em sua estreia entre os pesos-pesados, o brasileiro acabou derrotado por nocaute diante de Ciryl Gane na disputa do cinturão interino da categoria e adiou o objetivo de se tornar o primeiro atleta da história da organização a conquistar títulos em três divisões diferentes.

A luta representava mais um passo ousado na trajetória construída por Poatan nos esportes de combate. Depois de conquistar cinturões nos pesos-médios e meio-pesados dentro do UFC, o paulista optou por abrir mão da estabilidade em busca de um desafio ainda maior. Do outro lado, encontrou um adversário acostumado ao porte físico da divisão e que conseguiu interromper sua ascensão histórica.
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Ainda no octógono, durante entrevista após o combate, Poatan foi questionado sobre qual será o próximo capítulo da carreira: permanecer nos pesados ou retornar ao meio-pesado. Sem antecipar qualquer decisão, o brasileiro deixou claro que pretende analisar o cenário com cautela antes de definir o caminho.

"Ainda não sei o que vou fazer, a luta acabou de acontecer. Assim como quando perdi nos médios, vou tomar a decisão junto com a minha equipe. Vou me reunir com eles e ver o que fazer", disse Poatan, em entrevista ainda no octógono.

Na sequência, surgiu também um questionamento sobre possíveis arrependimentos por ter deixado sua posição consolidada para buscar um marco histórico. O ex-campeão respondeu em tom de reflexão e reforçou que a disposição para assumir riscos foi justamente um dos fatores que o levou ao topo da modalidade.

"Esse é o risco, né? Se eu não tivesse arriscado todas as vezes que eu lutei, eu não estaria onde estou", desabafou o brasileiro, exaltando sua trajetória dentro do Ultimate.

Mesmo com a derrota interrompendo momentaneamente o plano de conquistar um terceiro cinturão, Poatan segue como um dos nomes mais relevantes da organização. Agora, resta entender qual será a estratégia construída ao lado de sua equipe: insistir na trajetória entre os pesos-pesados ou retomar o caminho em uma divisão onde já construiu legado e foi campeão.