Poatan deixou futuro em aberto após perder disputa de cinturão - (Foto: Reprodução/UFC)

Poatan deixou futuro em aberto após perder disputa de cinturão (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 16/06/2026 09:00

A tentativa de Alex Poatan de alcançar um feito inédito no Ultimate terminou com um duro revés no último domingo (14), no UFC Casa Branca, em Washington (EUA). Em sua estreia entre os pesos-pesados, o brasileiro acabou derrotado por nocaute diante de Ciryl Gane na disputa do cinturão interino da categoria e adiou o objetivo de se tornar o primeiro atleta da história da organização a conquistar títulos em três divisões diferentes.



A luta representava mais um passo ousado na trajetória construída por Poatan nos esportes de combate. Depois de conquistar cinturões nos pesos-médios e meio-pesados dentro do UFC, o paulista optou por abrir mão da estabilidade em busca de um desafio ainda maior. Do outro lado, encontrou um adversário acostumado ao porte físico da divisão e que conseguiu interromper sua ascensão histórica.