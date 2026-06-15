Gane nocauteou Poatan e faturou cinturão interino dos pesados (Foto: Reprodução/UFC)
Além de Alex Poatan, o UFC Casa Branca contou com outros dois brasileiros em ação, e ambos deram um verdadeiro show, com nocautes espetaculares. Maurício Ruffy nocauteou o experiente Michael Chandler ainda no primeiro round, enquanto Diego Lopes superou Steve Garcia no segundo assalto.
No primeiro round, Ciryl Gane aplicou uma maior sequência de golpes, aproveitando-se da sua maior altura e envergadura. Alex Poatan, por sua vez, respondeu nos contragolpes. Logo no início do segundo assalto, o brasileiro recebeu um forte golpe de entrada e foi a knockdown. Sentindo o bom momento, o francês partiu para cima e conseguiu conectar mais uma forte sequência de golpes. Poatan resistiu até certo momento, mas o árbitro central Herb Dean interrompeu após o paulista balançar mais uma vez.
Com a vitória por nocaute técnico no segundo round, Ciryl Gane reconquista o cinturão interino peso-pesado do UFC e ganha direito a fazer uma revanche contra Tom Aspinall, dono do título linear da divisão. Já Alex Poatan aguarda qual será o próximo passo da sua carreira no MMA após a derrota em sua primeira luta no UFC como peso-pesado.
Ruffy vence e pede por disputa de cinturão
Maurício Ruffy mostrou o motivo de ser visto como um dos lutadores mais empolgantes do plantel do Ultimate na atualidade. Enfrentando o experiente Michael Chandler, o brasileiro deu mais um show no octógono e, com uma série de golpes plásticos, foi minando a resistência do americano. A vitória por nocaute técnico veio ainda no primeiro round, após conectar uma sequência de chutes e socos que levaram o árbitro central a interromper o confronto.
Ruffy chegou à sua segunda vitória consecutiva no Ultimate e, dessa forma, entra de vez na lista dos atletas em destaque na divisão peso-leve. Em entrevista ainda no octógono, o brasileiro pediu por uma disputa de cinturão em sua próxima luta.
Diego Lopes dá show e nocauteia Steve Garcia
Diego Lopes foi o responsável por fazer a luta de abertura do UFC Casa Branca. Enfrentando Steve Garcia, o brasileiro radicado no México viu o duelo se desenrolar na trocação em grande parte do tempo, com ambos conectando bons golpes, empolgando o público presente.
A vitória de Diego Lopes veio no segundo round, após o manauara conectar uma sequência de golpes potentes em Steve Garcia, que foi a knockdown e, após receber mais golpes no ground and pound, o árbitro decretou sua derrota por nocaute. Com o resultado, Diego se recupera da derrota para o campeão peso-pena Alexander Volkanovski e volta a entrar em posição de destaque na organização.
RESULTADOS COMPLETOS:
UFC Casa Branca
Casa Branca, em Washington DC (EUA)
Domingo, 14 de junho de 2026
Justin Gaethje derrotou Ilia Topuria por nocaute técnico no 4R
Ciryl Gane derrotou Alex Poatan por nocaute técnico no 2R
Sean O'Malley derrotou Aiemann Zahabi por nocaute técnico no 2R
Josh Hokit derrotou Derrick Lewis por nocaute técnico no 2R
Maurício Ruffy derrotou Michael Chandler por nocaute técnico no 1R
Bo Nickal derrotou Kyle Daukaus por nocaute técnico no 1R
Diego Lopes derrotou Steve Garcia por nocaute no 2R
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