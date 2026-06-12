Pedro Bombom vive grande fase e quer conquistar ainda mais em 2026 - (Foto: Hugo Elevaty Esportes)

Pedro Bombom vive grande fase e quer conquistar ainda mais em 2026(Foto: Hugo Elevaty Esportes)

Publicado 12/06/2026 08:00 | Atualizado 12/06/2026 10:56

Pedro Alex "Bombom" segue contabilizando resultados importantes ao longo da temporada nas competições com e sem quimono. Após sair como campeão em sua categoria no ADCC Open Petrópolis, o atleta da TFT BJJ disputou o Rio Fall International Open, realizado no último final de semana, no ginásio Miécimo da Silva, e garantiu mais uma medalha dourada na divisão dos pesadíssimos.



Com duas vitórias em duas lutas, Bombom demonstrou mais uma vez a intensidade, a técnica e a confiança que vêm marcando suas recentes apresentações. Em entrevista ao Recorte da Luta, o faixa-preta falou sobre o seu bom desempenho nas últimas competições após as medalhas que conquistou no Brasileiro da CBJJ.



"Após eu ter participado do Brasileiro de quimono, onde eu consegui a segunda e a terceira colocações, pela categoria e absoluto, respectivamente, eu participei do ADCC Open de Petrópolis, uma competição que eu já estava visando há um tempo, e também o Rio Fall, onde lutei apenas o No-Gi, onde também conquistei a medalha de ouro na minha categoria", disse Bombom, que seguiu:



"Nas competições voltadas para o ADCC eu me divirto mais, a regra acaba me apetecendo mais, porque ela incita os atletas a lutar mais. Em relação ao Rio Fall, eu acredito que tive um desempenho bom, acho que consegui dominar durante toda a luta, impor o meu jogo em todas as lutas que eu fiz. Optei por não lutar o absoluto, até para me preservar fisicamente, porque eu ainda tenho algumas lesões que eu adquiri desde o Brasileiro e ainda estou tratando. Por conta disso não lutei o absoluto e também projetando ter um excelente desempenho no Brasileiro No-Gi".