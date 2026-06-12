Pedro Bombom vive grande fase e quer conquistar ainda mais em 2026(Foto: Hugo Elevaty Esportes)
Com duas vitórias em duas lutas, Bombom demonstrou mais uma vez a intensidade, a técnica e a confiança que vêm marcando suas recentes apresentações. Em entrevista ao Recorte da Luta, o faixa-preta falou sobre o seu bom desempenho nas últimas competições após as medalhas que conquistou no Brasileiro da CBJJ.
"Após eu ter participado do Brasileiro de quimono, onde eu consegui a segunda e a terceira colocações, pela categoria e absoluto, respectivamente, eu participei do ADCC Open de Petrópolis, uma competição que eu já estava visando há um tempo, e também o Rio Fall, onde lutei apenas o No-Gi, onde também conquistei a medalha de ouro na minha categoria", disse Bombom, que seguiu:
"Nas competições voltadas para o ADCC eu me divirto mais, a regra acaba me apetecendo mais, porque ela incita os atletas a lutar mais. Em relação ao Rio Fall, eu acredito que tive um desempenho bom, acho que consegui dominar durante toda a luta, impor o meu jogo em todas as lutas que eu fiz. Optei por não lutar o absoluto, até para me preservar fisicamente, porque eu ainda tenho algumas lesões que eu adquiri desde o Brasileiro e ainda estou tratando. Por conta disso não lutei o absoluto e também projetando ter um excelente desempenho no Brasileiro No-Gi".
Como citado pelo próprio lutador, o próximo desafio de Pedro Bombom será o Brasileiro de Jiu-Jitsu sem kimono, marcado para os dias 27 e 28 de junho, no Rio de Janeiro. Confiante em mais um bom resultado, o atleta da TFT BJJ falou de sua expectativa para o importante campeonato.
"Vou chegar muito bem, tenho plena ciência disso, até porque o No-Gi é um estilo que eu gosto mais, onde me sinto mais à vontade em estar lutando. Estou representando a TFT BJJ e muito satisfeito de representar a equipe nesse novo momento que ela está vivendo, e eu tenho plena ciência que a gente vai alcançar muitas conquistas ainda este ano", projetou Bombom, que por fim, agradeceu o apoio que recebe para atuar em alto nível:
"Quero agradecer imensamente a Powervolt, ao CT Clube da Luta, TFT BJJ, MedAssef, Antônio Assef e ao CBTraining, que é onde faço minha preparação física. Agradeço também à 1Fight, que é a marca de quimonos e equipamentos esportivos que me patrocina. É muito importante ter empresas assim ajudando o atleta, porque já temos bastante desgaste físico e a gente se dispõe diariamente para apresentar o máximo desempenho. Nós, atletas de Jiu-Jitsu, também temos os custos de viagens e deslocamentos para os eventos, inscrições para campeonatos, então é muito importante ter esse tipo de suporte", concluiu.
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