Bia Ferreira é um dos destaques do Boxe brasileiro atualmente - (Foto: Divulgação)

Bia Ferreira é um dos destaques do Boxe brasileiro atualmente (Foto: Divulgação)

Publicado 10/06/2026 09:00 | Atualizado 10/06/2026 09:11

Enquanto parte dos brasileiros aguarda o início da Copa do Mundo de Futebol, a seleção brasileira de boxe também entra em clima de Mundial. A equipe nacional está a caminho de Guiyang, na China, onde disputará a etapa chinesa da Copa do Mundo de Boxe da World Boxing entre os dias 15 e 22 de junho.



A competição representa o segundo compromisso do Brasil no circuito da World Boxing Cup em 2026. A primeira etapa foi realizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, em abril, quando a equipe conquistou resultados expressivos e subiu ao pódio em diferentes categorias.

A delegação brasileira chega à Ásia com 13 atletas, sendo seis mulheres e sete homens. O principal destaque é o retorno de Bia Ferreira a uma competição com a seleção após dois anos. Medalhista olímpica e uma das principais referências do boxe brasileiro, ela competirá na categoria até 65 kg.No masculino, o Brasil será representado por Kelvin Alecrim (55 kg), Luiz Gabriel Oliveira (60 kg), Yuri Falcão (65 kg), Kaian Reis (70 kg), Wanderley Pereira (80 kg) e Joel Ramos (+90 kg). Isaías Ribeiro, que integrava a lista inicial da equipe, ficou fora da viagem após passar por uma cirurgia de emergência.Entre as mulheres, além de Bia Ferreira, a seleção conta com Radija Gama (51 kg), Tati Chagas (54 kg), Jéssica Coutinho (57 kg), Rebeca Santos (60 kg), Beatriz Ferreira (65 kg), Viviane Pereira (70 kg) e Bárbara Santos (75 kg).Chefe de equipe e coordenador técnico da seleção brasileira, Mateus Alves destacou o nível da competição e a presença de países tradicionalmente fortes no boxe internacional.“Na etapa de Foz do Iguaçu tivemos um desempenho muito bom. Agora o torneio deve ser ainda mais forte, porque teremos a participação de seleções asiáticas em peso e também de equipes europeias. O Uzbequistão, que é uma potência no masculino, não esteve na primeira etapa, e o Cazaquistão também não veio com seus principais atletas. Desta vez a tendência é de um nível técnico ainda mais elevado.”Mateus também ressaltou que a competição faz parte da preparação para os principais objetivos da temporada.“Estamos usando essa etapa para somar pontos no ranking e dar ritmo competitivo aos atletas. O foco principal da seleção está nos Jogos Sul-Americanos, em setembro, e no Campeonato Pan-Americano, em outubro. Mesmo assim, chegamos com uma equipe bem preparada e com expectativa de voltar a conquistar medalhas.”A comissão técnica brasileira é formada pelo head coach Juan “Paco” Garcia, pelos treinadores Didio Soares, Darlison Leão e Miriam Lasvega, além do fisioterapeuta Fabio Conrado.Além das medalhas, a etapa distribui pontos importantes para o ranking internacional da World Boxing. O campeão de cada categoria recebe 150 pontos, resultado que pode influenciar diretamente a formação das chaves e o posicionamento dos atletas nos principais torneios do ciclo internacional.