Ciryl Gane e Alex Poatan vão disputar cinturão interino dos pesados no UFC Casa Branca - (Foto: Reprodução)

Ciryl Gane e Alex Poatan vão disputar cinturão interino dos pesados no UFC Casa Branca(Foto: Reprodução)

Publicado 09/06/2026 09:00 | Atualizado 09/06/2026 11:59

A expectativa dos fãs para o UFC Casa Branca gira em torno de um possível espetáculo na trocação entre dois atletas com raízes profundas no Kickboxing. No entanto, Ciryl Gane indicou que o confronto contra Alex Poatan pode seguir um caminho diferente daquele imaginado pela maioria do público.



Escalado para disputar o cinturão interino dos pesos-pesados no próximo dia 14 de junho, o francês revelou que não pretende limitar sua estratégia apenas às ações em pé. Conhecido pela movimentação refinada e pela habilidade técnica na trocação, Ciryl Gane lembrou que as artes marciais mistas exigem adaptação constante e diferentes recursos ao longo dos combates.

Em entrevista à "Paramount", o ex-campeão interino destacou que possui ferramentas além do striking e não descartou recorrer ao Wrestling durante o duelo contra o brasileiro.“Eu não vou dizer que essa luta vai acontecer 100% em pé. Isso é MMA. Todo mundo sabe que eu também sei lutar Wrestling e aplicar algumas quedas“, projetou o francês.A declaração chama atenção porque tanto Gane quanto Poatan construíram grande parte de suas carreiras através do Kickboxing de alto nível. Por esse motivo, muitos analistas projetam uma batalha marcada por combinações de golpes, movimentação e disputas na média distância. Ainda assim, o francês parece disposto a ampliar o leque de possibilidades para buscar a vitória.Nos bastidores, especialistas apontam que o jogo de solo pode se tornar um fator determinante caso a luta avance para os rounds mais longos. Controlar posições, reduzir o espaço para os ataques em pé e administrar o ritmo do combate podem ser alternativas importantes em um confronto de alto risco para ambos os lados.Do lado brasileiro, Poatan entra no octógono carregando uma motivação histórica. Ex-campeão dos pesos-médios e dos meio-pesados, o paulista tem a oportunidade de alcançar uma marca inédita na organização ao tentar conquistar um terceiro cinturão em categorias diferentes.Com estilos distintos, mas igualmente perigosos, Ciryl Gane e Alex Poatan protagonizam uma das atrações mais aguardadas do UFC Casa Branca. E, ao que tudo indica, a disputa pode reservar muito mais do que apenas uma batalha de trocação entre dois dos melhores strikers do esporte.