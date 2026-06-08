Aos 60 anos, Almendra volta a competir oficialmente ao enfrentar Eduardo Canuto na luta principal do evento Coliseu Strikers - (Foto: Divulgação)

Aos 60 anos, Almendra volta a competir oficialmente ao enfrentar Eduardo Canuto na luta principal do evento Coliseu Strikers (Foto: Divulgação)

Publicado 08/06/2026 17:00 | Atualizado 08/06/2026 21:59

Quem acompanha eventos de luta pelo Brasil provavelmente já viu Flavio Almendra dentro de um ringue ou de um cage. Mas quase sempre mediando as disputas, como árbitro. Na próxima quarta-feira (10), em Maceió, o público terá a oportunidade de vê-lo em um papel que muitos sequer conheceram. Aos 60 anos, Almendra volta a competir oficialmente ao enfrentar Eduardo Canuto, 64, na luta principal do evento Coliseu Strikers.



O duelo reúne dois veteranos dos esportes de combate. De um lado, Eduardo Canuto, que é irmão do folclórico repórter Márcio Canuto, retorna após 14 anos afastado das competições. Do outro, Flávio Almendra encerra um hiato ainda maior. Afastado das lutas profissionais há mais de 25 anos, ele encontrou no convite uma chance de fechar um capítulo que, segundo ele, ficou em aberto.



"Eu sempre ficava emocionado quando via um atleta fazer sua luta de despedida e colocar as luvas no centro do ringue. Eu nunca tive isso. Simplesmente parei de lutar. Agora apareceu a oportunidade de encerrar esse ciclo", afirmou.