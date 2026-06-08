Antonio Assef atuou como coach dos seus atletas durante o ADCC Open, em Petrópolis (Foto: Hugo Elevaty Esportes)
Antônio Assef avalia participação de alunos no ADCC Open em Petrópolis: ‘Caminho certo’
Representando a academia comandada pelo faixa-preta Antônio Assef, os atletas Gabriel Costa, Márcio Felipe e Yuri Marco
International MMA Tour estreia em São Francisco de Paula (RS) com foco em inclusão social
Novo circuito de artes marciais aposta na descoberta de talentos e levará atletas de diferentes regiões ao município gaúcho
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Jungle Fight 151 define os finalistas do Fight do Milhão masculino 2026; veja
Fabrício Bakai e Ernane Pimenta vencem por nocaute no primeiro round e avançam rumo ao prêmio de meio milhão de reais
UFC Casa Branca: Poatan diz que Gane nunca enfrentou alguém como ele e projeta luta
Poatan reconhece qualidades do francês, mas acredita que sua leitura de combate e repertório técnico podem ser decisivos na luta
Jungle Fight 151 define neste sábado (6) os finalistas do GP masculino do Fight do Milhão
O Fight do Milhão distribuirá R$ 1 milhão em premiação, dividido igualmente entre os campeões dos torneios masculino e feminino
RedeTV! transmite Liga Monstro MMA neste sábado (6), com comentários de Fabrício Werdum
Evento terá narração de Marcelo do Ó e transmissão multiplataforma na TV, no RedeTV! GO e no YouTube
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