Antonio Assef atuou como coach dos seus atletas durante o ADCC Open, em Petrópolis - (Foto: Hugo Elevaty Esportes)

Antonio Assef atuou como coach dos seus atletas durante o ADCC Open, em Petrópolis (Foto: Hugo Elevaty Esportes)

Publicado 08/06/2026 08:00 | Atualizado 08/06/2026 21:38

A equipe Dr. Porrada Academy teve uma importante participação no ADCC Open realizado no último fim de semana, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Representando a academia comandada pelo faixa-preta Antônio Assef, os atletas Gabriel Costa, Márcio Felipe e Yuri Marco entraram em ação no tradicional evento de Grappling.

O grande destaque ficou por conta de Yuri, que conquistou o título de sua categoria e ainda recebeu a graduação para a faixa-azul diretamente no pódio. Para o treinador, a competição serviu para confirmar a evolução técnica e mental dos atletas da equipe.

“O campeonato por si só foi fantástico. Todo o evento, todas as lutas. Todo mundo mostrou que adquiriu o espírito da equipe. Ser coach do faixa-branca campeão foi algo muito especial e mostra que o trabalho está sendo bem feito. Ele aplicou tudo aquilo que foi treinado, saiu campeão e ainda foi graduado no pódio. Fiquei muito feliz porque isso mostra que estamos no caminho certo na formação de novos campeões”, destacou Assef.

O faixa-preta também elogiou a postura de todos os competidores da academia durante o torneio. Segundo ele, os resultados foram consequência do comprometimento dos atletas com os treinamentos e das estratégias desenvolvidas para cada combate.

“Eu gostei muito do que vi na competição, desde o faixa-preta até o faixa-branca. Houve muito conhecimento de Jiu-Jitsu dentro de cada luta. Todos cumpriram o que foi determinado e o detalhe acabou definindo algumas vitórias e derrotas. Fiquei muito feliz com todo o empenho do time e com os resultados que conseguimos no ADCC em Petrópolis”, afirmou.

O Dr. Porrada ainda revelou a emoção de orientar seu próprio mestre durante as disputas. Além dos alunos, Antônio Assef viveu um momento especial ao atuar como coach de seu mestre, Marcus Vinicius “Morcego”, da GFTeam, que também subiu ao lugar mais alto do pódio na categoria Master 3.

“Ser coach do seu mestre é uma sensação única. Parece que você está falando tudo aquilo que ele te ensinou durante a vida no Jiu-Jitsu. É gratificante poder retribuir toda a orientação que recebi ao longo da minha jornada. Fiquei nervoso, mas foi um prazer enorme. Nada melhor do que ver o mestre campeão. Ser o coach dele foi uma experiência única”, concluiu.