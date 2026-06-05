Ciryl Gane e Alex Poatan vão disputar cinturão interino dos pesados no UFC Casa Branca(Foto: Reprodução)
Ciente da ameaça representada pelo brasileiro na luta em pé, Ciryl Gane mostrou respeito ao analisar o desafio que terá pela frente. Em entrevista ao site "MMA Junkie", o francês destacou que as qualidades de Poatan são amplamente conhecidas dentro do esporte e afirmou que o segredo para sair vitorioso não passa por descobrir algo novo sobre o adversário, mas sim por executar o plano de luta da maneira mais eficiente possível.
“Ele (Alex Poatan) tem mãos excelentes. Todo mundo sabe disso. Todo mundo conhece suas habilidades. Não é surpresa. A questão é saber quem vai administrar melhor a luta“, analisou o atleta francês.
A confiança de Ciryl Gane está ligada ao seu estilo técnico e estratégico. Conhecido pela movimentação acima da média para um peso-pesado e pela capacidade de controlar a distância, o lutador acredita que a leitura dos momentos do combate poderá ser mais importante do que a simples troca de golpes diante de um dos maiores nocauteadores da atualidade.
Do outro lado, Poatan chega embalado pela oportunidade de ampliar ainda mais seu legado dentro do UFC. Depois de conquistar os cinturões dos pesos-médios e dos meio-pesados, o paulista tentará fazer história ao buscar um terceiro título em categorias diferentes, algo nunca alcançado por outro atleta na organização.
O desafio, porém, promete ser dos mais complexos. Diferentemente dos adversários que enfrentou em divisões inferiores, Alex terá pela frente um rival acostumado ao alto nível dos pesos-pesados, dono de velocidade incomum para a categoria e reconhecido por sua capacidade de executar estratégias durante os cinco rounds.
Com estilos distintos e objetivos históricos em jogo, o confronto desponta como um dos pontos centrais do UFC Casa Branca. No próximo dia 14 de junho, diante de um cenário inédito para a organização, Ciryl Gane tentará provar que inteligência tática pode neutralizar o poder de fogo de Poatan, enquanto o brasileiro buscará mais um capítulo marcante em sua trajetória no MMA.
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