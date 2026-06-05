Ciryl Gane e Alex Poatan vão disputar cinturão interino dos pesados no UFC Casa Branca - (Foto: Reprodução)

Ciryl Gane e Alex Poatan vão disputar cinturão interino dos pesados no UFC Casa Branca(Foto: Reprodução)

Publicado 05/06/2026 14:00 | Atualizado 05/06/2026 14:56

A aproximação do UFC Casa Branca aumenta a expectativa em torno de um dos confrontos mais aguardados do evento. Escalados para disputar o cinturão interino dos pesos-pesados, Ciryl Gane e Alex Poatan medirão forças em uma luta que pode alterar completamente o cenário da categoria mais pesada da organização.



Ciente da ameaça representada pelo brasileiro na luta em pé, Ciryl Gane mostrou respeito ao analisar o desafio que terá pela frente. Em entrevista ao site "MMA Junkie", o francês destacou que as qualidades de Poatan são amplamente conhecidas dentro do esporte e afirmou que o segredo para sair vitorioso não passa por descobrir algo novo sobre o adversário, mas sim por executar o plano de luta da maneira mais eficiente possível.



“Ele (Alex Poatan) tem mãos excelentes. Todo mundo sabe disso. Todo mundo conhece suas habilidades. Não é surpresa. A questão é saber quem vai administrar melhor a luta“, analisou o atleta francês.