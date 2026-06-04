Simone de Abreu chegou ao pódio na categoria super-pesado do Mundial de Jiu-Jitsu(Foto: Dai Bueno)
Atleta master, Simone de Abreu celebra pódio ao lado de estrelas no Mundial de Jiu-Jitsu 2026
Embora seja atleta da categoria master, Simone tem optado por desafiar os principais nomes do circuito adulto da IBJJF
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Treinador de Wanderlei Silva, Dida respondeu provocações de Popó e volou a pedir para enfrentar o tetracampeão mundial de Boxe
Bruno Bastos destaca desempenho de suas atletas no Mundial de Jiu-Jitsu e projeta evolução
Bastos Jiu-Jitsu, comandada pelo faixa-preta Bruno Bastos, contabilizou ao todo seis medalhas durante o Mundial da IBJJF, realizado na Califórnia (EUA)
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