Simone de Abreu chegou ao pódio na categoria super-pesado do Mundial de Jiu-Jitsu - (Foto: Dai Bueno)

Simone de Abreu chegou ao pódio na categoria super-pesado do Mundial de Jiu-Jitsu(Foto: Dai Bueno)

Publicado 04/06/2026 16:00

A faixa-preta Simone de Abreu, da CheckMat Moicano, alcançou um resultado histórico ao conquistar a medalha de bronze na categoria super-pesado na 30ª edição do Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, realizado na Pirâmide de Long Beach, na Califórnia (EUA). O pódio teve como protagonistas duas referências da modalidade: Gabi Pessanha, que venceu sua categoria e o absoluto para chegar ao 12º título mundial na faixa-preta, e Tayane Porfírio, uma das maiores campeãs da história do esporte.

Embora seja atleta da categoria master, Simone tem optado por desafiar os principais nomes do circuito adulto da IBJJF. Em 2025, ela disputou os torneios mais importantes da temporada, incluindo o Europeu, o Pan-Americano, o Brasileiro e o próprio Mundial, acumulando experiência e resultados diante da elite do Jiu-Jitsu mundial.

A conquista em Long Beach teve um significado especial para a atleta, que destacou a emoção de dividir o palco com algumas das melhores competidoras do planeta: “Subir nesse pódio, estar nesse palco, apesar de ter uma atmosfera e uma energia diferente no templo do Jiu-Jitsu, onde estão os melhores do mundo, ainda não caiu minha ficha. Eu queria curtir muito aquilo, viver esse momento e aproveitar cada segundo daquele pódio”, afirmou a faixa-preta, revelando que seguirá em ação nos principais eventos de arte suave do calendário.

Simone também ressaltou os desafios enfrentados ao longo da preparação para competir em alto nível internacional. Segundo ela, a caminhada até o Mundial exige não apenas dedicação aos treinamentos, mas também superação, que contou com o apoio da empresa Porto Nave: “Chegar até aqui é muito desafiador. Existem questões financeiras, de logística e toda a preparação necessária. Hoje sabemos como é difícil viver do esporte no Brasil. Tive apoio de um patrocinador durante muito tempo, depois encerramos essa parceria e agora eles voltaram com esse apoio pontual”, explicou.