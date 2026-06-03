Meninas deixaram o professor Bruno Bastos orgulhoso após o Mundial de Jiu-Jitsu - (Foto: Reprodução)

Meninas deixaram o professor Bruno Bastos orgulhoso após o Mundial de Jiu-Jitsu (Foto: Reprodução)

Publicado 03/06/2026 16:00 | Atualizado 03/06/2026 17:16

Principal torneio do Jiu-Jitsu com quimono, o Mundial da IBJJF teve sua edição de 2026 encerrada no último domingo (31), na Pirâmide de Long Beach, na Califórnia (EUA), e o professor Bruno Bastos contou com diversos atletas de sua equipe em ação, nas faixas coloridas e também na faixa-preta.



No Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, a equipe Bastos Jiu-Jitsu contabilizou ao todo seis medalhas, sendo duas delas com a faixa-azul Yasmin Cristhina. Satisfeito com o desempenho apresentado pelas suas atletas ao longo da competição, Bruno Bastos conversou com o Recorte da Luta e fez um panorama geral da sua equipe, a começar pelas disputas nas faixas coloridas.



"Nas faixas coloridas, nós fomos muito bem, com a Yasmin Cristhina ganhando duas medalhas na faixa-azul adulto feminino, sendo medalha de bronze no peso-médio e também no absoluto. Fiquei muito feliz com o resultado e a performance dela, mais uma atleta que veio para os EUA, tendo a oportunidade dela e conseguindo duas medalhas no maior evento de quimono do mundo", celebrou Bruno Bastos, que seguiu:



"Tivemos ainda a Maya Padilla, do Juvenil, que é uma joia aqui da academia. Ela chegou nas finais de todos os Grand Slams deste ano, ganhou o Europeu, o Brasileiro, foi vice no Pan-Americano e agora no Mundial, fazendo sempre lutas duras. Foi mais uma participação impecável dela e eu tenho certeza que a Maya será uma menina para o futuro, se ela continuar engajada no Jiu-Jitsu".