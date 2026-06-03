Meninas deixaram o professor Bruno Bastos orgulhoso após o Mundial de Jiu-Jitsu (Foto: Reprodução)
No Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, a equipe Bastos Jiu-Jitsu contabilizou ao todo seis medalhas, sendo duas delas com a faixa-azul Yasmin Cristhina. Satisfeito com o desempenho apresentado pelas suas atletas ao longo da competição, Bruno Bastos conversou com o Recorte da Luta e fez um panorama geral da sua equipe, a começar pelas disputas nas faixas coloridas.
"Nas faixas coloridas, nós fomos muito bem, com a Yasmin Cristhina ganhando duas medalhas na faixa-azul adulto feminino, sendo medalha de bronze no peso-médio e também no absoluto. Fiquei muito feliz com o resultado e a performance dela, mais uma atleta que veio para os EUA, tendo a oportunidade dela e conseguindo duas medalhas no maior evento de quimono do mundo", celebrou Bruno Bastos, que seguiu:
"Tivemos ainda a Maya Padilla, do Juvenil, que é uma joia aqui da academia. Ela chegou nas finais de todos os Grand Slams deste ano, ganhou o Europeu, o Brasileiro, foi vice no Pan-Americano e agora no Mundial, fazendo sempre lutas duras. Foi mais uma participação impecável dela e eu tenho certeza que a Maya será uma menina para o futuro, se ela continuar engajada no Jiu-Jitsu".
"Quem também lutou pela nossa equipe foi a Maya Youngblood, que é do Havaí e veio morar com a gente tem pouco mais de dois anos. Ela já ganhou Mundial No-Gi de juvenil e agora está no adulto faixa-roxa. Ficou em terceiro no peso-galo, também na decisão dos juízes. Tivemos algumas disputas indo para a decisão e vamos trabalhar para melhorar nesse sentido, mas fiquei muito feliz também com a participação dela. Até ela perder na semifinal, ganhou todas as lutas por finalização, o que mostra que o resultado não condiz com o desempenho, pois teve um desempenho incrível".
Além Maya Padilla com a medalha de prata no Juvenil faixa-azul, Yasmin Cristhina com as medalhas de bronze no adulto faixa-azul peso-médio e absoluto, e Maya Youngblood com o bronze no adulto faixa-roxa peso-galo, Bruno Bastos contou ainda com outras duas atletas em ação na faixa-preta. Thaynara Victória ficou com o bronze na divisão peso-pluma, enquanto Emily Ferreira também ficou com o terceiro lugar na categoria peso-médio.
"Na faixa-preta tivemos a Thaynara Victória, que veio treinar com a gente e lutou o Mundial no peso-pluma. Mais uma performance incrível, perdeu na semifinal por um detalhe mínimo, mas fiquei bem satisfeito com o desempenho dela, por ter conseguido vencer várias barreiras para estar ali.
E a Emily Ferreira voltou. Ela abriu sua academia, mas lutou alguns Opens este ano e continua treinando aqui. Ela se afastou um pouco das competições para poder focar na academia dela, mas conseguiu voltar nesse Mundial. Foi a primeira vez que ela 'medalhou' no Mundial, a primeira de muitas, porque é uma menina com Jiu-Jitsu clássico e muito bonito. Ela perdeu para a Lilian, que foi a campeã, por uma vantagem no finalzinho. Acredito que a Emily vai voltar com tudo, continuar medalhando e conseguir chegar ao lugar mais alto do pódio, que ela tanto almeja", projetou Bruno Bastos, antes de concluir:
"Foram nossas cinco atletas que conquistaram medalha, num total de seis medalhas, porque a Bombom (Yasmin Cristhina) ganhou duas medalhas. Parabéns a todas elas e também a todos os alunos que não conseguiram medalha nesse Mundial, mas tiveram performances incríveis. Vamos voltar ainda mais fortes no ano que vem! Agradeço ao professor Itallo Vilardo pela periodização perfeita e também aos professores Jose Salinas e Cássia Moura pelo suporte incrível durante o camp para a competição", finalizou.
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