AJP leva Jiu-Jitsu de alto nível até Porto Alegre - (Foto: Iuri Foto)

AJP leva Jiu-Jitsu de alto nível até Porto Alegre (Foto: Iuri Foto)

Publicado 03/06/2026 07:00 | Atualizado 03/06/2026 17:10

A expectativa é de participação de atletas de diferentes estados brasileiros e também de países da América do Sul, ampliando o intercâmbio esportivo entre equipes e academias. Além dos competidores de alto rendimento, o campeonato contará com categorias destinadas a diferentes níveis técnicos e faixas etárias, permitindo a participação de praticantes em diversas fases da carreira esportiva.A competição também terá impacto social por meio da destinação de vagas a atletas oriundos de projetos sociais, ampliando o acesso ao esporte para jovens em situação de vulnerabilidade. A iniciativa cria oportunidades para o surgimento de novos talentos, contribui para a inclusão social e oferece exemplos de trajetória esportiva que podem incentivar crianças e adolescentes a ingressarem no jiu-jitsu e em outras modalidades esportivas.A expectativa do poder público é que o evento gere reflexos positivos em diferentes segmentos da economia local. Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, Susana Kakuta, a chegada do AJP South America se soma a outros grandes eventos esportivos realizados recentemente na capital gaúcha.“Receber em Porto Alegre uma etapa continental da AJP, uma das principais organizações de jiu-jitsu do mundo, é um marco para a cidade e para a nossa estratégia de atração de grandes eventos internacionais. O jiu-jitsu traz um público próprio, altamente engajado, formado por atletas, equipes, famílias e espectadores", afirma.“A cidade já demonstrou sua força com eventos esportivos internacionais na 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre, no STU e sendo escolhida como cidade sede da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027. Agora, com a AJP, ampliamos essa vocação, fortalecendo o turismo, a hotelaria, a gastronomia, o transporte, o comércio e os serviços", complementa a secretária.