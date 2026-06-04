Tico Conceição é um dos destaques do Outboxing Fight Night (Foto: Fernando Tucori)
O triunfo marcou a sexta vitória consecutiva de Tico no Boxe profissional, mantendo o cartel invicto. Além disso, o resultado representa o terceiro triunfo seguido do lutador no Outboxing Fight Night, marcando o seu nome como uma das principais estrelas da companhia.
Em entrevista, Tico explicou a estratégia montada junto ao seu corner para conseguir o desfecho por interrupção justamente no round final. Segundo ele, o adversário suportava bem os golpes, o que exigiu inteligência para escolher o momento certo de aumentar o ritmo.
“Eu estava muito bem e bastante ativo na luta o tempo todo. A mão começou a entrar logo no início dos rounds, mas eu vi que o cara não iria cair, porque era muito duro e absorvia muito bem os golpes. A instrução do corner foi aumentar o volume para o árbitro parar a luta, porque ele não cairia com um golpe só”, explicou.
O boxeador em ascensão também destacou que a equipe optou por fazer o “sprint” decisivo apenas no último assalto para evitar desgaste desnecessário caso a luta chegasse à decisão dos juízes.
“A gente pensou em fazer isso no último round porque, se o juiz não parasse, a luta já estava ganha por pontos. Então dava para gastar tudo ali no final. Seguimos a estratégia e deu certinho”, completou Tico.
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