Tico Conceição é um dos destaques do Outboxing Fight Night - (Foto: Fernando Tucori)

Tico Conceição é um dos destaques do Outboxing Fight Night (Foto: Fernando Tucori)

Publicado 04/06/2026 09:00

O peso-médio Jhonatan Conceição, conhecido como “Tico”, segue em ascensão no cenário nacional do Boxe. No último dia 16, durante o Outboxing Fight Night 3, realizado em Rio Claro (SP), o atleta conquistou uma vitória impressionante ao nocautear Demison Rodrigues no oitavo e último round do combate.



O triunfo marcou a sexta vitória consecutiva de Tico no Boxe profissional, mantendo o cartel invicto. Além disso, o resultado representa o terceiro triunfo seguido do lutador no Outboxing Fight Night, marcando o seu nome como uma das principais estrelas da companhia.



Em entrevista, Tico explicou a estratégia montada junto ao seu corner para conseguir o desfecho por interrupção justamente no round final. Segundo ele, o adversário suportava bem os golpes, o que exigiu inteligência para escolher o momento certo de aumentar o ritmo.



“Eu estava muito bem e bastante ativo na luta o tempo todo. A mão começou a entrar logo no início dos rounds, mas eu vi que o cara não iria cair, porque era muito duro e absorvia muito bem os golpes. A instrução do corner foi aumentar o volume para o árbitro parar a luta, porque ele não cairia com um golpe só”, explicou.