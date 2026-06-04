Lorenzo da Silva vai em busca de um grande resultado no Mundial ATA de Taekwondo(Foto: Divulgação)
Promessa brasileira do Taekwondo ATA busca feito histórico no Mundial de julho, nos Estados Unidos
Durante a temporada de 2025, o atleta participou de todas as etapas oficiais do circuito brasileiro da modalidade, consolidando sua posição entre os principais competidores do país
Tico Conceição exalta estratégia após vitória por nocaute no Outboxing Fight Night 3; veja
Triunfo no OFN 3 marcou a sexta vitória consecutiva de Tico Conceição no Boxe profissional, mantendo o seu cartel invicto
Promessa brasileira do Taekwondo ATA busca feito histórico no Mundial de julho, nos Estados Unidos
Durante a temporada de 2025, o atleta participou de todas as etapas oficiais do circuito brasileiro da modalidade, consolidando sua posição entre os principais competidores do país
André Dida volta a provocar Popó e pede luta no Spaten Fight Night: 'Para de ser frouxo'
Treinador de Wanderlei Silva, Dida respondeu provocações de Popó e volou a pedir para enfrentar o tetracampeão mundial de Boxe
Bruno Bastos destaca desempenho de suas atletas no Mundial de Jiu-Jitsu e projeta evolução
Bastos Jiu-Jitsu, comandada pelo faixa-preta Bruno Bastos, contabilizou ao todo seis medalhas durante o Mundial da IBJJF, realizado na Califórnia (EUA)
Cria da Cidade de Deus, Gabi Pessanha conquista 12º título mundial e mira recorde de Buchecha no Jiu-Jitsu
Com a conquista, Gabi ultrapassou marcas históricas de nomes como Roger Gracie, Bruno Malfacine e Bia Mesquita, todos com dez títulos mundiais
Jungle Fight 151 anuncia card com semifinais do Fight do Milhão em São José dos Campos (SP)
Evento acontece no próximo sábado (6/6), na Farma Conde Arena, com transmissão ao vivo pela Globo, SporTV e Combate
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.