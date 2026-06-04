Lorenzo da Silva vai em busca de um grande resultado no Mundial ATA de Taekwondo - (Foto: Divulgação)

Lorenzo da Silva vai em busca de um grande resultado no Mundial ATA de Taekwondo(Foto: Divulgação)

Publicado 04/06/2026 06:15 | Atualizado 04/06/2026 10:17

Faixa preta 4º dan, Lorenzo da Silva vem realizando treinamentos focados em uma das competições mais importantes do cenário internacional do Taekwondo ATA. Durante a temporada de 2025, o atleta participou de todas as etapas oficiais do circuito brasileiro da modalidade, consolidando sua posição entre os principais competidores do país.

Além de sua atuação no Brasil, Lorenzo também disputou importantes torneios internacionais realizados na Flórida, nos Estados Unidos. Em sua campanha internacional recente, conquistou medalha de bronze em Orlando e duas medalhas de ouro em Miami, ampliando sua experiência competitiva fora do país e reforçando sua preparação para o Mundial ATA 2026, que acontecerá em Phoenix, no Arizona, também em solo norte-americano, entre os dias 14 e 19 de julho.

Aos 20 anos, Lorenzo possui uma trajetória de destaque no Taekwondo. Praticante da modalidade desde os 5 anos, acumula importantes títulos nacionais e internacionais, incluindo o título pan-americano e o campeonato mundial conquistado em 2019.

Com uma carreira construída através de resultados expressivos e participação constante em competições oficiais, o atleta segue consolidando seu nome entre os destaques brasileiros da modalidade e agora busca novamente a medalha de ouro no mundial de Taekwondo ATA 2026.