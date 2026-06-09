Lutando em casa, Academia Bravelion foi destaque no kids (Foto: ISO)
Além dos atletas e professores, centenas de familiares e apaixonados pela arte suave lotaram as arquibancadas para acompanhar as disputas com quimono, do kids ao master. O campeonato também teve espaço para a inclusão social, com a participação de representantes do projeto Valentes de Davi BJJ e do Parajiu-Jitsu.
O Cabo Frio International Cup 2026 ainda recebeu importantes autoridades e lideranças do esporte, entre elas o prefeito Dr. Serginho, o secretário de Esporte e Lazer Rafael Bernardo, além de professores e líderes de equipe de toda a Região dos Lagos.
Presidente da CBJJD, Rogério Gavazza celebrou o sucesso do evento e destacou o Festival Mineirinho Original, atividade voltada para a iniciação esportiva das crianças, como um dos grandes momentos do fim de semana.
"Estou emocionado, primeiramente por estar de volta a esse ginásio após 18 anos, quase o mesmo período em que criamos o Festival Kids, que hoje se transformou no Festival Mineirinho Original. Em Cabo Frio, o festival contou com cerca de 120 crianças. Foi um show comandado pelo professor Julio Lopes, abrilhantando ainda mais o nosso evento, que teve casa cheia durante os dois dias", afirmou Gavazza.
Game Fight JJ e Bravelion conquistam os títulos por equipes
Nas disputas por equipes, os títulos ficaram com a Game Fight JJ no ranking geral (juvenil, adulto e master) e com a Academia Bravelion no kids (pré-mirim ao infanto-juvenil). Entre os adultos, completaram o Top 5 as equipes GFTeam, CheckMat, Nova União e Gracie Barra.
Já no kids, além do ouro da Bravelion - que brilhou competindo praticamente em casa -, a GFTeam ficou com a segunda colocação, seguida pela Game Fight JJ. CheckMat e Instituto Motivação ACJJ completaram os cinco melhores colocados.
Nos aguardados absolutos da faixa-preta, os campeões foram Pablo Raimundo (GFTeam), no adulto; Raphael Guerra (Double Five), no master 1 e 2; e Sergio Britos (IVC), no master 3, 4, 5 e 6. Ainda no adulto, os títulos ficaram com Davi Bonifácio (CheckMat), na faixa azul, e Andrey Caetano (GFTeam), na faixa roxa. Entre as mulheres, os ouros foram conquistados por Sabrina Pereira (GFTeam), na azul, e Ana Beatriz Monteiro (Viper BJJ), na roxa.
Passado o sucesso do Cabo Frio International Cup, a CBJJD retorna à cidade nos dias 11 e 12 de julho, quando o Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto - já considerado a casa do Jiu-Jitsu na Região dos Lagos - receberá o Cabo Frio National Open. Com inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br, o evento será válido pela terceira etapa do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026 e promete esquentar ainda mais a disputa pelo ranking da temporada.
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