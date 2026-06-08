International MMA Tour chega com a proposta de unir diferentes artes marciais (Foto: Divulgação)
Além das disputas, o evento terá uma forte presença social. A organização disponibilizará 200 inscrições gratuitas para crianças e adolescentes atendidos por projetos sociais ligados às artes marciais. A iniciativa permitirá que jovens atletas tenham a oportunidade de competir em uma grande estrutura, dividir espaço com lutadores mais experientes e mostrar seu potencial dentro das áreas de combate.
A expectativa é que o torneio também movimente a cidade durante o fim de semana. A chegada de competidores, treinadores, familiares e espectadores deve aumentar o fluxo em hotéis, pousadas, restaurantes, cafés, postos de combustível e estabelecimentos comerciais, além de gerar vagas temporárias ligadas à montagem da estrutura e à operação do evento.
Para o secretário de Turismo de São Francisco de Paula, Rafael Costa, a competição representa uma oportunidade de movimentar diferentes setores da economia local por meio do esporte.
"O esporte é algo absolutamente extraordinário, que muda a vida das pessoas. Receber um evento desta envergadura, que mobiliza a rede hoteleira, os restaurantes, os postos de gasolina e os nossos cafés, é muito bacana. O turismo é transversal e precisa ser tratado dessa forma. Ele passa por todos os setores da nossa economia e receber esse baita evento significa caminhar na direção do desenvolvimento econômico", relata o secretário.
Representante do Instituto General de Ensino (IGE) e da Federação de MMA Esportivo do Rio Grande do Sul (FMMAE-RS), o faixa-preta Luís Brito afirma que o International MMA Tour foi concebido para gerar oportunidades dentro e fora das áreas de combate.
"Levar um evento internacional para São Francisco de Paula é uma oportunidade de unir esporte, inclusão social e desenvolvimento econômico. A oferta de inscrições gratuitas permite que crianças e jovens de projetos sociais tenham acesso à competição e às oportunidades geradas pelo esporte. Ao mesmo tempo, a chegada de atletas e visitantes movimenta hotéis, restaurantes e o comércio local, fortalecendo a cidade como destino para grandes eventos esportivos", destaca.
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