International MMA Tour chega com a proposta de unir diferentes artes marciais - (Foto: Divulgação)

International MMA Tour chega com a proposta de unir diferentes artes marciais (Foto: Divulgação)

Publicado 08/06/2026 11:00 | Atualizado 08/06/2026 21:18

O calendário das artes marciais ganha um novo evento nos dias 4 e 5 de julho com a estreia do International MMA Tour. A competição chega com a proposta de abrir espaço para novos talentos e reunir praticantes de jiu-jitsu, grappling e MMA amador em um mesmo ambiente. A primeira edição será realizada no recém-inaugurado Centro de Eventos de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, e deve receber atletas, equipes e fãs de diferentes regiões do Brasil e também de países vizinhos.



Além das disputas, o evento terá uma forte presença social. A organização disponibilizará 200 inscrições gratuitas para crianças e adolescentes atendidos por projetos sociais ligados às artes marciais. A iniciativa permitirá que jovens atletas tenham a oportunidade de competir em uma grande estrutura, dividir espaço com lutadores mais experientes e mostrar seu potencial dentro das áreas de combate.