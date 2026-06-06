Poatan encara Gane pelo cinturão interino dos pesados do UFC no dia 14 de junho (Foto: Reprodução/UFC)
Durante entrevista à "Paramount", o paulista mostrou respeito pelas qualidades do francês, especialmente pela movimentação diferenciada que o tornou um dos atletas mais técnicos da categoria. Ainda assim, Poatan acredita que apresenta características raramente vistas entre os pesos-pesados e que podem dificultar a adaptação do adversário.
“Acho que é uma luta boa. Eu já vi algumas lutas dele (Ciryl Gane). Vi como ele se comporta e como se movimenta. Para o peso, é um cara muito ágil. Mas nenhum dos adversários, dos amigos de treino conseguem simular ou fez algo que eu possa estar fazendo“, afirmou Alex.
O brasileiro construiu sua trajetória recente justamente por encontrar soluções diferentes para desafios considerados complicados. Desde sua chegada ao UFC, Poatan acumulou vitórias sobre campeões e ex-campeões, consolidando-se como uma das figuras mais impactantes da organização nos últimos anos.
Além do poder de definição em pé, frequentemente apontado como sua principal arma, o ex-campeão de duas categorias acredita que sua capacidade de interpretar cenários e realizar ajustes durante a luta representa um diferencial importante para o confronto diante de Gane.
“Tenho um jogo muito bom. Me considero um atleta inteligente e vou estar mostrando isso no dia“, finalizou o brasileiro.
A luta do dia 14 de junho pode colocar o nome de Poatan em um patamar ainda mais seleto dentro da história do UFC. Depois de conquistar os cinturões dos médios e dos meio-pesados, o paulista está a uma vitória de alcançar uma marca inédita e se tornar o primeiro atleta da organização a vencer títulos em três categorias diferentes.
Do outro lado estará um adversário experiente e acostumado aos grandes palcos. Ex-desafiante ao cinturão linear dos pesados, Ciryl Gane chega ao evento disposto a impedir o feito histórico do brasileiro e retomar seu caminho rumo ao topo da divisão mais pesada do MMA mundial.
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