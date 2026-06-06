Poatan encara Gane pelo cinturão interino dos pesados do UFC no dia 14 de junho - (Foto: Reprodução/UFC)

Poatan encara Gane pelo cinturão interino dos pesados do UFC no dia 14 de junho (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 06/06/2026 12:00

A poucos dias de disputar uma das lutas mais importantes de sua carreira, Alex Poatan demonstra confiança na estratégia traçada para enfrentar Ciryl Gane. Escalado para o combate que vale o cinturão interino dos pesos-pesados no UFC Casa Branca, que acontece no próximo dia 14 de junho, o brasileiro analisou o rival e destacou fatores que, em sua avaliação, podem tornar o duelo favorável.



Durante entrevista à "Paramount", o paulista mostrou respeito pelas qualidades do francês, especialmente pela movimentação diferenciada que o tornou um dos atletas mais técnicos da categoria. Ainda assim, Poatan acredita que apresenta características raramente vistas entre os pesos-pesados e que podem dificultar a adaptação do adversário.



“Acho que é uma luta boa. Eu já vi algumas lutas dele (Ciryl Gane). Vi como ele se comporta e como se movimenta. Para o peso, é um cara muito ágil. Mas nenhum dos adversários, dos amigos de treino conseguem simular ou fez algo que eu possa estar fazendo“, afirmou Alex.



O brasileiro construiu sua trajetória recente justamente por encontrar soluções diferentes para desafios considerados complicados. Desde sua chegada ao UFC, Poatan acumulou vitórias sobre campeões e ex-campeões, consolidando-se como uma das figuras mais impactantes da organização nos últimos anos.



Além do poder de definição em pé, frequentemente apontado como sua principal arma, o ex-campeão de duas categorias acredita que sua capacidade de interpretar cenários e realizar ajustes durante a luta representa um diferencial importante para o confronto diante de Gane.



“Tenho um jogo muito bom. Me considero um atleta inteligente e vou estar mostrando isso no dia“, finalizou o brasileiro.