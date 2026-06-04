Vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão celebrou retorno a Brasília - (Foto: Divulgação)

Vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão celebrou retorno a Brasília (Foto: Divulgação)

Publicado 04/06/2026 11:00

O Legacy Fighting Alliance (LFA) voltará a Brasília no dia 31 de julho para a realização da edição 238 do evento. O palco será a Arena BRB Ginásio Nilson Nelson, um dos principais espaços esportivos da capital federal.



O anúncio foi feito pelo secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira, durante o LFA 234, realizado na última sexta-feira (29), em Cajamar (SP).



“O LFA voltará a Brasília no dia 31 de julho, no Ginásio Nilson Nelson, novamente com casa cheia, vamos colocar mais de 10 mil pessoas. O último foi um sucesso, e eu não tenho dúvida que a gente fará bonito de novo. Obrigado, LFA, pela confiança”, afirmou o secretário.