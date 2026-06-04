Vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão celebrou retorno a Brasília (Foto: Divulgação)
O anúncio foi feito pelo secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira, durante o LFA 234, realizado na última sexta-feira (29), em Cajamar (SP).
“O LFA voltará a Brasília no dia 31 de julho, no Ginásio Nilson Nelson, novamente com casa cheia, vamos colocar mais de 10 mil pessoas. O último foi um sucesso, e eu não tenho dúvida que a gente fará bonito de novo. Obrigado, LFA, pela confiança”, afirmou o secretário.
Esta será a quinta edição do LFA realizada em Brasília, a segunda em 2026. Em janeiro deste ano, a capital federal recebeu o LFA 225.
Vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão comemorou a confirmação de mais um evento na cidade e destacou a parceria com o Governo do Distrito Federal.
“É uma satisfação retornar a Brasília para mais uma edição do LFA. Sempre temos uma excelente experiência na cidade e a expectativa é de ver novamente o Ginásio Nilson Nelson cheio. Quero agradecer ao secretário Renato Junqueira pela parceria e pelo trabalho de incentivo ao MMA por meio do LFA, que é a principal vitrine do MMA brasileiro e porta de entrada para atletas que sonham chegar ao UFC”, declarou.
O card oficial do LFA 238 e as informações sobre venda de ingressos serão divulgados pela organização nas próximas semanas. O público pode acompanhar as novidades sobre o evento no YouTube, nas redes sociais oficiais e no site oficial.
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