Fabrício Bakai e Ernane Pimenta vão luta pelo prêmio de 500 mil reais - (Foto: Jungle Fight)

Fabrício Bakai e Ernane Pimenta vão luta pelo prêmio de 500 mil reais (Foto: Jungle Fight)

Publicado 07/06/2026 10:00 | Atualizado 08/06/2026 20:57

A temporada 2026 do Fight do Milhão masculino já tem seus finalistas. Diante de uma Farma Conde Arena lotada, em São José dos Campos (SP), o Jungle Fight 151 definiu neste sábado (6) os dois atletas que seguem na disputa pelo prêmio de meio milhão de reais reservado ao campeão dos meio-médios (até 77 kg). Ernane Pimenta e Fabrício Bakai resolveram seus desafios ainda no primeiro round e avançaram para a decisão marcada para o dia 25 de outubro.



O primeiro classificado foi o paraense radicado no Rio de Janeiro Ernane Pimenta. Em um duelo entre dois perigosos nocauteadores, o atual campeão da categoria precisou de apenas 1 minuto e 17 segundos para, com um boxe afiado, balançar e nocautear o mineiro Guilherme Silva com uma sequência insana de combinações.



Na sequência, foi a vez o piauiense radicado em Minas Gerais Fabrício Bakai mostrar o poder de suas mãos. Mas antes disso, ele passou praticamente o round inteiro mochilado nas costas do amazonense radicado em São Paulo Matheus The Monster, que sobreviveu às tentativas de finalizações, mas não ao cruzado de esquerda potente que entrou limpa no queixo no último segundo do primeiro round.

Fabrício Bakai e Ernane Pimenta se encontram no dia 25 de outubro, num duelo Rio de Janeiro x Minas Gerais, para decidirem quem será o rei da selva e embolsará o prêmio de meio milhão de reais.Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail destacou a atmosfera criada pelo público em São José dos Campos."Foi uma noite incrível. A Farma Conde Arena ficou completamente lotada, o público vibrou do início ao fim e mostrou mais uma vez a força do MMA no Vale do Paraíba. São José dos Campos e toda a região abraçaram o Jungle Fight e transformaram o evento em um grande espetáculo."Wallid também fez questão de agradecer aos responsáveis pela realização do evento."Quero agradecer ao deputado federal Milton Vieira, ao prefeito Anderson Farias, ao secretário de Esportes Tiago Dias, ao vereador Milton Vieira Filho e ao Manoel, da Farma Conde. Todos acreditam no esporte como ferramenta de inclusão social e trabalham para criar oportunidades para milhares de jovens. O sucesso desta edição é resultado desse esforço conjunto."Um dos principais articuladores da chegada do Jungle Fight à cidade, o deputado federal Milton Vieira celebrou o impacto social do evento."Foi um evento sensacional, vimos inclusão da juventude, das pessoas que não acreditavam mais em nada, mas quando entraram aqui sabem que podem vencer e ganhar dinheiro através do esporte, lutando no Brasil. Vamos fazer mais uma edição em novembro. Lutadores do Vale do Paraíba, treinem bastante."O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, ressaltou a parceria com a organização."Foi um espetáculo. São José dos Campos se sente honrada por poder receber o Jungle Fight. Estaremos sempre de braços abertos para recebê-los."O vereador Milton Vieira Filho também destacou a relação entre o evento e os projetos sociais ligados ao esporte."Foi um evento incrível demais. A Arena Farma Conde é a casa do Jungle Fight no Vale do Paraíba. Jungle Fight é inclusão social através do esporte."Já o secretário municipal de Esportes, Tiago Dias, valorizou a presença do evento na cidade."Foi fantástico. São José dos Campos recebeu de braços abertos o maior evento de MMA da América Latina e estaremos sempre aqui apoiando o esporte."Representando a Farma Conde, patrocinadora e parceira da edição, Roberto Couto comemorou o resultado alcançado."Foi um evento maravilhoso, uma arena cheia, essa energia. Para a gente foi uma honra e esperamos receber o Jungle Fight mais vezes aqui."Após definir os finalistas do Fight do Milhão masculino, o Jungle Fight volta suas atenções para a próxima edição regular. O Jungle Fight 152 acontece no dia 27 de junho, em Macaé, com disputa de cinturão. Já o Fight do Milhão retorna em 1º de agosto, quando serão realizadas as semifinais do torneio feminino.Fabrício Bakai venceu Matheus The Monster por nocaute técnico 4min59s do R1Ernane Pimenta venceu Guilherme Silva por nocaute técnico a 1min17s do R1Rafael Cabeça venceu Adolpho Gaúcho por nocaute aos 4min25s do R1Guilherme Lazzarini venceu Junio Mendes por nocaute técnico aos 2min42s do R1Oton Jasse venceu Gustavo Jones por finalização a 1min01s do R1Igor Makachev venceu Everson Silva por finalização a 1min54s do R1Lukas Avattar venceu Matheus Galudão por finalização a 3min54s do R1Glaudir Santos venceu Jose Hailton por finalização a 1min02s do R3Guilherme Alves venceu Hudson Machado por nocaute técnico a 1min51s do R2Caio Viking venceu Bruno César Eltoro por decisão unânimeVictor Anderson venceu João Pepeu por decisão unânime (triplo 30-27)Bruce Lee Almeida venceu Jargu Rospigliosi por finalização aos 12s do R1Luís Gusmão venceu Felipe Alves por nocaute a 1min21s do R1