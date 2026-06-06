O Fight do Milhão distribuirá R$ 1 milhão em premiação, dividido igualmente entre os campeões dos torneios masculino e feminino - (Foto: Divulgação)

O Fight do Milhão distribuirá R$ 1 milhão em premiação, dividido igualmente entre os campeões dos torneios masculino e feminino(Foto: Divulgação)

Publicado 06/06/2026 12:00 | Atualizado 06/06/2026 13:27

A disputa masculina do Fight do Milhão conhecerá neste sábado (6) os dois atletas que avançarão à grande final do torneio promovido pelo Jungle Fight. As semifinais serão realizadas na Farma Conde Arena, em São José dos Campos (SP), com transmissão ao vivo dos canais SporTV e Combate a partir das 20h. A TV Globo também exibirá os confrontos do GP, ao vivo, após o programa "Altas Horas".

Considerado o maior prêmio do MMA nacional, o Fight do Milhão distribuirá R$ 1 milhão em premiação, dividido igualmente entre os campeões dos torneios masculino e feminino.

Os quatro semifinalistas confirmaram presença após passarem pela pesagem oficial realizada na última sexta-feira (5), sem qualquer problema para atingir o limite da categoria dos meio-médios (até 77kg).

A primeira vaga na decisão será disputada entre Ernane Pimenta e Guilherme Silva. Paraense radicado no Rio de Janeiro, Ernane garantiu classificação ao nocautear seu adversário na fase anterior. Do outro lado estará o mineiro Guilherme Silva, que também avançou por nocaute.

Na sequência, Matheus "The Monster" Araújo enfrenta Fabrício Bakai pela segunda vaga na final. O amazonense que representa São Paulo chegou à semifinal após vencer por finalização, enquanto o piauiense radicado em Minas Gerais avançou ao controlar seu adversário durante três rounds e vencer por decisão unânime.

Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail destacou a chegada do evento a São José dos Campos e a importância da região para o crescimento do MMA brasileiro.

"Estou muito feliz por realizar pela primeira vez o Jungle Fight em São José dos Campos, uma das cidades mais importantes de São Pauo. O Vale do Paraíba é uma região apaixonada por esporte e que merece receber grandes eventos. Além disso, teremos a transmissão para todo o Brasil pela Globo, o que amplia ainda mais o alcance dos atletas e do próprio MMA nacional."

Wallid também ressaltou o papel das parcerias entre iniciativa privada e poder público para viabilizar projetos esportivos.

"O esporte transforma vidas e eventos como este só acontecem quando existe união entre o setor público e a iniciativa privada. Quero agradecer ao deputado federal Milton Vieira, ao prefeito Anderson Farias, ao secretário de Esportes Tiago Dias, ao vereador Miltin Vieira Filho e ao Manoel da Farma Conde por acreditarem no projeto e tornarem possível a realização do primeiro Jungle Fight em São José dos Campos."

Para o deputado federal Milton Vieira, o impacto do evento ultrapassa o aspecto competitivo.

"O MMA é uma grande ferramenta de inclusão para os nossos jovens, para trabalhar e ganhar dinheiro honestamente. Será um grande evento e São José dos Campos vai para o mundo!"

O secretário municipal de Esportes, Tiago Dias, afirmou que a realização do Jungle Fight fortalece a posição da cidade no calendário esportivo nacional.

"Receber um evento dessa magnitude é muito gratificante. São José já é conhecida por investir no esporte e um evento desse tamanho fortalece ainda mais as políticas públicas que fazemos aqui. O Jungle Fight é sempre bem-vindo em São José e esperamos recebê-lo mais vezes."

Presidente da Farma Conde, Manoel Conde celebrou a realização do evento na cidade: "É uma honra sediar o Jungle Fight aqui e sentir essa energia pura."

Já o vereador Milton Vieira Filho destacou o papel social do esporte na formação de jovens: "O esporte é a ferramenta de inclusão social. Ou um atleta vai ser um atleta de ponta, ou um grande cidadão de bem."

CARD COMPLETO:

Jungle Fight 151

Farma Conde Arena, em São José dos Campos (SP)

Sábado, 06 de junho de 2026

77kg: Matheus "The Monster" Araújo (SP) x Fabrício Bakai (PI)

77kg: Ernane Pimenta (RJ) x Guilherme Silva Almeida (MG)

77kg: Adolpho Luis Pereira (SC) x Rafael "Cabeça" Silva de Souza (MG)

105kg: Guilherme Lazzarini (SP) x Gerado Junio Mendes Rodrigues (MG)

84kg: Oton Jasse (RJ) x Gustavo Souza (CE)

77kg: Everson Silva (MG) x Igor Delesposti Zanuncio (ES)

66kg: Matheus "Galudão" Silveira (SC) x Lukas Edwardo dos Santos (AP)

57kg: Hailton Lopes (AP) x Cláudir Antônio Abreu dos Santos (RS)

57kg: Guilherme Alves (SP) x Hudson Machado do Nascimento (RJ)

70kg: Bruno César "El Toro" (SP) x Caio "Viking" (SE)

61kg: João "Pepeu El Brabo" (SP) x Victor Anderson de Souza Lima (AP)

66kg: Bruce Lee Silva Almeida (MG) x Jargu Rospigliosi (SC)

77kg: Felipe Alves (SP) x Luís Gusmão (SP)