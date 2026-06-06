Competição reúne atletas do cenário nacional e internacional em um card com combates de MMA, Boxe e de influenciadores(Foto: Divulgação)
RedeTV! transmite Liga Monstro MMA neste sábado (6), com comentários de Fabrício Werdum
Evento terá narração de Marcelo do Ó e transmissão multiplataforma na TV, no RedeTV! GO e no YouTube
UFC Casa Branca: Poatan diz que Gane nunca enfrentou alguém como ele e projeta luta
Poatan reconhece qualidades do francês, mas acredita que sua leitura de combate e repertório técnico podem ser decisivos na luta
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Rival de Poatan no UFC Casa Branca, Gane aponta caminho para vencer: 'Administrar a luta'
Ciryl Gane reconhece o poder de nocaute de Poatan, mas acredita que a inteligência tática será determinante no duelo no dia 14 de junho
Ex-lutador do UFC vê filho de 17 anos brilhar no ADCC Petrópolis e destaca sentimento
Filho do faixa-preta Rafael Carino, Léo Carino, de apenas 17 anos, sagrou-se campeão entre os adultos no ADCC Open Petrópolis
Atleta master, Simone de Abreu celebra pódio ao lado de estrelas no Mundial de Jiu-Jitsu 2026
Embora seja atleta da categoria master, Simone tem optado por desafiar os principais nomes do circuito adulto da IBJJF
LFA anuncia retorno a Brasília com edição 238 marcada para julho; confira
Evento será realizado no dia 31 de julho e marcará a quinta passagem da organização pela capital federal
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