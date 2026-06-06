Competição reúne atletas do cenário nacional e internacional em um card com combates de MMA, Boxe e de influenciadores - (Foto: Divulgação)

Competição reúne atletas do cenário nacional e internacional em um card com combates de MMA, Boxe e de influenciadores(Foto: Divulgação)

Publicado 06/06/2026 07:00 | Atualizado 06/06/2026 13:03

A RedeTV! exibe, neste sábado (6), a primeira edição da Liga Monstro MMA, evento que marca o retorno das grandes lutas à programação da emissora. Direto de Curitiba (PR), a competição reúne atletas conhecidos do cenário nacional e internacional em um card que mescla combates de MMA, Boxe e participações de influenciadores.

A partir das 23h, a RedeTV! transmite, ao vivo, o evento com narração de Marcelo do Ó e comentários do ex-campeão peso pesado do UFC Fabrício Werdum, que será uma das atrações fora do cage. Antes, o público poderá acompanhar toda a programação pelas plataformas digitais da emissora. A cobertura começa às 18h no RedeTV! GO e no canal oficial da emissora no YouTube. O card preliminar está previsto para às 18h40, enquanto o card principal terá início às 21h40.

A principal atração da noite será a disputa do cinturão inaugural dos meio-médios entre os ex-lutadores do UFC Elizeu Capoeira e Jesse Taylor. O evento também contará com a participação de outros nomes conhecidos do esporte, como John Lineker, John Allan e João Zeferino.

O evento integra a parceria firmada entre a RedeTV! e a Liga Monstro MMA, que prevê a realização de nove edições ao vivo até 2027.