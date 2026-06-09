Debate na sede da OAB-RJ reuniu grandes nomes da comunidade do Jiu-Jitsu - (Foto: Hugo Elevaty Esportes)

Debate na sede da OAB-RJ reuniu grandes nomes da comunidade do Jiu-Jitsu(Foto: Hugo Elevaty Esportes)

Publicado 09/06/2026 08:00

A sede da OAB-RJ recebeu, na última terça-feira (2), o evento “Tatame Seguro para as Mulheres no Jiu-Jitsu”, um encontro histórico que reuniu atletas, professoras, jornalistas, psicólogas e lideranças institucionais para discutir medidas de prevenção e combate ao assédio dentro da modalidade. O objetivo foi fortalecer ações de proteção e promover um ambiente mais seguro, respeitoso e acolhedor para as mulheres no esporte.

Entre os participantes estavam nomes de destaque do Jiu-Jitsu, como Kyra Gracie, Nika Schwinden e Julia Boscher, além das jornalistas Ana Hissa e Mayara Munhos. O debate também contou com a presença de Larry Matos e Antônio Barça, sendo apresentado por Marcos Castro, diretor do Recorte da Luta, RC Media e Sindilutas.

Fundadora da Comissão de Direitos das Mulheres no Jiu-Jitsu (CDMJJ), Luciana Neder destacou a importância de ampliar o diálogo e dar voz às diferentes experiências femininas dentro da modalidade. Segundo ela, iniciativas como a realizada na OAB-RJ representam um avanço importante para que lideranças de equipes e entidades passem a ouvir mais atentamente as mulheres. “O que falta no Jiu-Jitsu é justamente os líderes ouvirem as experiências. É um gargalo que a gente tem no Jiu-Jitsu e que é determinante para a permanência de uma mulher na academia. Os líderes de equipe e federações precisam sentar com as mulheres e ouvir o que elas têm para falar”, afirmou. Luciana também ressaltou a importância da pluralidade de vozes no debate e manifestou expectativa de que o encontro gere frutos positivos para o crescimento do Jiu-Jitsu feminino.

Coordenador de Jiu-Jitsu da Diretoria de Esportes da OAB-RJ, Larry Matos celebrou o resultado do encontro e destacou a qualidade das discussões apresentadas. “O evento superou as expectativas. Tivemos um debate de altíssimo nível, com contribuições brilhantes de mulheres que têm lugar de fala para tratar de um tema tão importante e urgente. Saímos daqui com um saldo muito positivo e esperançosos com a possibilidade de que algumas das propostas debatidas possam contribuir para projetos de lei e outras iniciativas voltadas à proteção das mulheres no esporte”, declarou.

O evento reforçou a crescente mobilização da comunidade do Jiu-Jitsu em torno da construção de ambientes mais seguros e inclusivos, além de evidenciar a importância do diálogo entre atletas, dirigentes, profissionais da área jurídica e especialistas para enfrentar desafios históricos da modalidade. A expectativa dos organizadores é que o debate realizado na OAB-RJ seja apenas o primeiro passo de uma série de ações voltadas à conscientização, prevenção e combate ao assédio nos tatames.