Debate na sede da OAB-RJ reuniu grandes nomes da comunidade do Jiu-Jitsu(Foto: Hugo Elevaty Esportes)
OAB-RJ reúne nomes importantes do Jiu-Jitsu para debater e reforçar o combate ao assédio nos tatames
O objetivo foi fortalecer ações de proteção e promover um ambiente mais seguro, respeitoso e acolhedor para as mulheres no esporte
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Representando a academia comandada pelo faixa-preta Antônio Assef, os atletas Gabriel Costa, Márcio Felipe e Yuri Marco
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