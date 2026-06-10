Kid Orelha fez um resumo sobre sua participação no Rio Fall International Open(Foto: Reprodução)
Em entrevista ao Recorte da Luta, Kid Orelha fez um resumo sobre sua participação no Rio Fall International Open. Após uma curta participação no torneio sem quimono (No-Gi), o atleta vestiu o quimono e chegou à final da sua categoria, mesmo lidando com uma lesão sofrida ao longo da competição.
“Foi muito difícil, porque a lesão atrapalhou bastante durante as lutas. Mesmo sentindo dor, eu continuei focado e dei o meu máximo em cada combate. Chegar à final mostrou que todo o treinamento e dedicação valeram a pena. Eu tive um bom desempenho durante a competição. Consegui vencer várias lutas e chegar até à final. Infelizmente, não consegui conquistar o ouro, mas fiquei muito feliz com a medalha de prata, porque ela representa todo o esforço que coloquei para estar ali”, disse Kid Orelha.
A medalha de prata traz motivação visando os próximos desafios que vêm pela frente e, ao mesmo tempo, o objetivo de seguir com os treinamentos. O Brasileiro de Jiu-Jitsu sem kimono, marcado para os dias 27 e 28 de junho, no Rio de Janeiro, deve ser o próximo campeonato a ser disputado pelo atleta.
“Fiquei feliz pelo resultado, mas também motivado para continuar treinando e evoluindo. Quero corrigir alguns erros e voltar ainda mais forte. As próximas competições que pretendo disputar pela TFT BJJ são os campeonatos que vierem pela frente durante a temporada”, projetou o jovem Kid Orelha, que por fim, agradeceu seus patrocinadores, como a 1Fight e a Powervolt:
“Quero agradecer aos meus patrocinadores pelo apoio e confiança no meu trabalho. Esse incentivo é muito importante para que eu consiga participar das competições, continuar treinando e representar bem a equipe TFT BJJ dentro e fora dos tatames”, concluiu.
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