Kid Orelha fez um resumo sobre sua participação no Rio Fall International Open - (Foto: Reprodução)

Kid Orelha fez um resumo sobre sua participação no Rio Fall International Open(Foto: Reprodução)

Publicado 10/06/2026 08:00 | Atualizado 10/06/2026 09:21

Emplacando uma boa sequência de competições nos últimos meses, o faixa-azul Kid Orelha voltou a entrar em ação no último final de semana, dessa vez no Rio Fall International Open, organizado pela CBJJ/IBJJF, no ginásio Miécimo da Silva, em Campo Grande (RJ). O jovem atleta da TFT BJJ/CT Clube da Luta entrou em ação na divisão peso-pena e ficou com a medalha de prata após fazer quatro lutas em sua chave.



Em entrevista ao Recorte da Luta, Kid Orelha fez um resumo sobre sua participação no Rio Fall International Open. Após uma curta participação no torneio sem quimono (No-Gi), o atleta vestiu o quimono e chegou à final da sua categoria, mesmo lidando com uma lesão sofrida ao longo da competição.



“Foi muito difícil, porque a lesão atrapalhou bastante durante as lutas. Mesmo sentindo dor, eu continuei focado e dei o meu máximo em cada combate. Chegar à final mostrou que todo o treinamento e dedicação valeram a pena. Eu tive um bom desempenho durante a competição. Consegui vencer várias lutas e chegar até à final. Infelizmente, não consegui conquistar o ouro, mas fiquei muito feliz com a medalha de prata, porque ela representa todo o esforço que coloquei para estar ali”, disse Kid Orelha.