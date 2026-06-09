Oton Jasse precisou de apenas um minuto para finalizar o seu adversário no card do Jungle Fight 151 - (Foto: Carlos Ventura)

Oton Jasse precisou de apenas um minuto para finalizar o seu adversário no card do Jungle Fight 151(Foto: Carlos Ventura)

Publicado 09/06/2026 08:15 | Atualizado 09/06/2026 16:46

Realizado no último sábado (6), em São Paulo, o Jungle Fight 151 marcou o reencontro de Oton Jasse com a vitória. Em ação no card, o carioca deu show e precisou de apenas um minuto para finalizar seu adversário, Gustavo Sousa, com um justo triângulo de mão, finalização que já se tornou sua marca no MMA.

O triunfo veio em um momento importante para a carreira de Oton Jasse, tendo em vista que o lutador vinha de resultados negativos no KSW e no Cage Warriors, respectivamente. Agora, voltando a competir com regularidade no MMA, o faixa-preta de Jiu-Jitsu celebrou a vitória no Jungle Fight.

“A luta foi praticamente como eu imaginei que seria, só surpreendeu a queda que ele (adversário) me deu no início da luta. Mas eu sabia que, a partir do momento que eu fosse pra cima dele para trocar porrada em pé, ele iria na distância, a gente ia acabar grudando um no outro e a parte de grappling seria totalmente minha. Me surpreendeu ele ter aplicado a queda, mas consegui inverter o jogo. Levantei, derrubei e consegui encaixar um triângulo de mão que eu já tinha certeza que ele iria cair nessa”, avaliou.

Com um extenso cartel de 22 vitórias e 11 derrotas no MMA, Oton Jasse contabilizou seu segundo duelo no ano de 2026 e não quer parar aí. O atleta da TFT e do CT Clube da Luta já deixou claro que pretende lutar novamente o quanto antes.

“Eu já estou doido para lutar de novo. Pedi uma nova luta até para esse mês mesmo (de junho), mais para o final do mês, aproveitar que eu não me machuquei. Dá para manter o camp, manter o ritmo e lutar de forma ainda melhor na próxima edição. Graças a Deus não tomei nenhum golpe na luta, saí inteiro, então a recuperação está ótima (risos)”, destacou o atleta, que por fim, destacou o apoio que recebe da empresa Powervolt, que tem como CEO o empresário Leandro Oliveira.

“A Powervolt é uma empresa que ajuda muitos atletas e, todas as vezes que precisei, sempre esteve comigo. Ter apoio é fundamental para todos os atletas, porque ajuda no dia a dia e em nossa carreira como um todo”, concluiu.