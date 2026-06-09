Oton Jasse precisou de apenas um minuto para finalizar o seu adversário no card do Jungle Fight 151(Foto: Carlos Ventura)
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Oton Jasse precisou de apenas um minuto para finalizar o seu adversário no card do Jungle Fight 151, no último sábado (6)
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