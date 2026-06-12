Poatan criticou as provocações de Josh Hokit - (Foto: Reprodução)

Poatan criticou as provocações de Josh Hokit (Foto: Reprodução)

Publicado 12/06/2026 10:00

Alex Poatan finalmente comentou as provocações de Josh Hokit que movimentaram os bastidores do UFC Casa Branca. Embora tenha evitado responder diretamente durante os eventos promocionais da organização, o brasileiro admitiu que algumas declarações do norte-americano ultrapassaram o limite do aceitável.



Escalado para disputar o cinturão interino dos pesos-pesados diante de Ciryl Gane no próximo domingo (14), Poatan acabou se tornando alvo de ataques verbais de Hokit durante a coletiva de imprensa oficial. O episódio ganhou repercussão entre os fãs e gerou momentos de tensão nos compromissos que antecedem o evento.

Em entrevista ao jornalista Ariel Helwani, o ex-campeão dos médios e dos meio-pesados explicou que não se incomoda com provocações direcionadas aos lutadores, mas destacou que citar familiares, especialmente a mãe de alguém, foge completamente dos padrões que considera aceitáveis.“Ele (Josh Hokit) passou dos limites. Já vi caras fazerem trash talk com o lutador, com o pai do lutador, falarem o que for, mas nunca com a mãe. Não sei como é nos Estados Unidos, mas no Brasil, pelo código da rua, você nunca fala da mãe”, afirmou Alex.O brasileiro também colocou em dúvida a postura do rival, sugerindo que Josh Hokit se sente mais confortável para provocar quando está cercado por seguranças. Segundo Poatan, em um encontro anterior no mesmo dia, o norte-americano não demonstrou a mesma disposição para o confronto verbal.“É fácil falar quando há muita segurança por perto. Mais cedo, naquele mesmo dia, ele estava a cerca de um metro de mim. Ele olhou para mim, eu disse: ‘Chama’. Ele apenas olhou, virou as costas e seguiu andando”, revelou o paulista.A rivalidade entre os dois ganhou força durante a coletiva do UFC Casa Branca, quando Hokit interrompeu o evento com provocações direcionadas ao brasileiro. A situação escalou rapidamente após Ilia Topuria, atual campeão peso-leve do Ultimate, sair em defesa de Poatan, gerando um princípio de confusão que terminou com a retirada do norte-americano do local.Apesar do clima criado nos bastidores, Poatan mantém o foco em seu principal objetivo. No domingo, o paulista enfrenta Ciryl Gane na luta co-principal do UFC Casa Branca em busca do cinturão interino dos pesos-pesados e da oportunidade de atingir um feito inédito: conquistar títulos em três categorias diferentes dentro da organização.