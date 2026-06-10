Richard encontrou no Tactical Combat o palco ideal para unir suas duas paixões: segurança pública e artes marciais - (Foto: Divulgação/Tactical Combat)

Richard encontrou no Tactical Combat o palco ideal para unir suas duas paixões: segurança pública e artes marciais(Foto: Divulgação/Tactical Combat)

Publicado 10/06/2026 16:00 | Atualizado 10/06/2026 20:18

Faixa-preta de Jiu-Jitsu, head coach da Gracie Barra Concórdia e policial do BOPE de Santa Catarina, Richard Costa encontrou no Tactical Combat o palco ideal para unir suas duas paixões: a segurança pública e as artes marciais. Campeão do GP The Baddest Cop, realizado no fim de 2025, em Criciúma (SC), ele se tornou um dos principais nomes do evento voltado exclusivamente para agentes de segurança pública.



A trajetória de Richard nas lutas começou ainda na infância, no Judô, modalidade que pratica desde os seis anos de idade. O contato com o Jiu-Jitsu aconteceu após a conclusão do Curso de Ações Táticas do BOPE, quando percebeu a importância da arte suave para a atividade policial.



“Meu envolvimento com o Jiu-Jitsu começou após a conclusão do Curso de Ações Táticas do BOPE, quando percebi a importância da arte suave tanto para a atividade profissional quanto para o desenvolvimento pessoal. No meu primeiro contato com o Jiu-Jitsu, me identifiquei imediatamente com a modalidade e nunca mais parei”, contou.