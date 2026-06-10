Topuria e Gaethje vão unificar cinturão dos leves do UFC (Foto: Reprodução/UFC)
Conhecido por sua confiança e por raramente demonstrar irritação diante das provocações dos adversários, Topuria admitiu que as declarações de Gaethje mudaram completamente sua visão sobre o rival. O georgiano radicado na Espanha revelou que tinha uma boa impressão do desafiante, mas considera que o veterano cruzou uma linha ao abordar questões particulares fora do contexto esportivo.
Em entrevista para o material promocional do UFC, o campeão linear deixou claro que não pretende mais manter qualquer relação cordial com o adversário e afirmou que o respeito existente entre ambos chegou ao fim.
“Na verdade, eu achava que ele (Justin Gaethje) era um cara ótimo. Mas desde que ele cruzou a linha pessoal, ele não vai ter o meu respeito, não vai ter o respeito da minha equipe“, afirmou Ilia.
A resposta de Topuria veio após Gaethje mencionar publicamente o conturbado processo de divórcio vivido pelo campeão. As declarações aumentaram a tensão para um confronto que já carregava enorme importância esportiva, colocando frente a frente o dono do cinturão linear e o campeão interino da categoria.
Sem esconder a irritação, "El Matador" elevou ainda mais o tom ao projetar um desfecho rápido para o combate. Invicto no MMA profissional, Ilia Topuria garantiu que não precisará de muito tempo para resolver a luta e prometeu aplicar um duro castigo diante dos familiares e fãs do norte-americano.
“Tudo o que vou precisar são dois minutos no octógono com você, e eu vou te colocar para dormir na frente de toda a sua família, do seu país, de todos”, finalizou Ilia.
O duelo entre Topuria e Gaethje será a atração principal do UFC Casa Branca, marcado para o próximo domingo (14), em Washington (EUA). Além da unificação dos títulos dos leves, o confronto colocará à prova quem conseguirá controlar melhor as emoções após semanas de uma intensa guerra psicológica que extrapolou o universo esportivo e transformou a disputa em uma rivalidade pessoal.
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