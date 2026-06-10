Topuria e Gaethje vão unificar cinturão dos leves do UFC - (Foto: Reprodução/UFC)

Topuria e Gaethje vão unificar cinturão dos leves do UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 10/06/2026 18:00 | Atualizado 10/06/2026 20:21

A rivalidade entre Ilia Topuria e Justin Gaethje ganhou contornos ainda mais intensos às vésperas do UFC Casa Branca, que acontece no próximo domingo (14). O clima já era de tensão por conta da disputa de unificação dos cinturões dos pesos-leves, mas a troca de provocações ultrapassou os limites esportivos após o norte-americano fazer comentários sobre a vida pessoal do campeão.



Conhecido por sua confiança e por raramente demonstrar irritação diante das provocações dos adversários, Topuria admitiu que as declarações de Gaethje mudaram completamente sua visão sobre o rival. O georgiano radicado na Espanha revelou que tinha uma boa impressão do desafiante, mas considera que o veterano cruzou uma linha ao abordar questões particulares fora do contexto esportivo.