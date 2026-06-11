Premiação alcançará R$ 239,5 mil, valor que coloca a etapa carioca entre as mais atrativas do circuito mundial da AJP (Foto: Divulgação)
A maior fatia da premiação estará concentrada nas disputas da faixa-preta profissional. No masculino, serão sete categorias de peso, cada uma com R$ 9,5 mil distribuídos entre os três primeiros colocados. Somadas, elas representarão R$ 66,5 mil em premiações. Já entre as mulheres, as categorias faixa-preta e faixa-marrom profissionais distribuirão R$ 47,5 mil em cinco divisões de peso.
Na faixa-preta Master 1 masculina, também dividida em sete categorias, a premiação total chegará a R$ 52,5 mil. Cada campeão receberá R$ 4 mil, enquanto os vice-campeões ganharão R$ 2,5 mil e os terceiros colocados, R$ 1 mil.
Os atletas da faixa-marrom profissional masculina disputarão R$ 24,5 mil distribuídos entre sete categorias. Em cada divisão, os campeões receberão R$ 2 mil, os vice-campeões R$ 1 mil e os terceiros colocados R$ 500.
Já os faixas-roxas profissionais terão premiação tanto no masculino quanto no feminino. As sete categorias masculinas distribuirão R$ 21 mil, enquanto as cinco femininas somarão R$ 15 mil. Em ambas as classes, os vencedores receberão R$ 1,5 mil, os vice-campeões R$ 1 mil e os terceiros colocados R$ 500.
As equipes também terão um objetivo financeiro importante. A academia que terminar a competição na liderança da classificação geral receberá um bônus de R$ 12,5 mil, destinado à melhor equipe do evento.
Ao todo, a premiação alcançará R$ 239,5 mil, valor que coloca a etapa carioca entre as mais atrativas do circuito mundial da AJP. Além do dinheiro em jogo, os atletas buscarão pontos importantes para o ranking internacional da organização.
Realizado pela AJP Brasil, o Abu Dhabi Grand Slam Rio chega à sua 12ª edição em solo fluminense e integra um dos circuitos mais importantes do jiu-jítsu mundial. A expectativa é de reunir atletas de diversos países na Arena Carioca 1, que receberá disputas das categorias amadora, profissional e master.
As inscrições seguem abertas no link soucompetidor.com.br. A entrada para o público será gratuita durante os dois dias de competição. Além das disputas de alto rendimento, o evento mantém uma parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro para garantir a participação de atletas oriundos de projetos sociais desenvolvidos em comunidades fluminenses.
“Estamos falando de um dos maiores eventos da modalidade no mundo, que reúne atletas de alto nível, movimenta a economia e cria oportunidades para quem vive o esporte. Uma premiação dessa dimensão valoriza o trabalho dos competidores, fortalece as academias e ajuda a manter o Rio de Janeiro como uma das principais referências do jiu-jítsu mundial”, afirmou o deputado estadual Rafael Picciani, um dos principais apoiadores do evento no Rio.
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