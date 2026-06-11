Premiação alcançará R$ 239,5 mil, valor que coloca a etapa carioca entre as mais atrativas do circuito mundial da AJP - (Foto: Divulgação)

Premiação alcançará R$ 239,5 mil, valor que coloca a etapa carioca entre as mais atrativas do circuito mundial da AJP (Foto: Divulgação)

Publicado 11/06/2026 09:00

Os atletas que disputarem o Abu Dhabi Grand Slam Rio 2026 terão um incentivo além dos pontos no ranking mundial da AJP. Marcada para os dias 11 e 12 de julho, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, a competição distribuirá cerca de R$ 240 mil em premiações, contemplando medalhistas das faixas roxa, marrom e preta em diferentes categorias de peso, além da academia campeã geral do evento.



A maior fatia da premiação estará concentrada nas disputas da faixa-preta profissional. No masculino, serão sete categorias de peso, cada uma com R$ 9,5 mil distribuídos entre os três primeiros colocados. Somadas, elas representarão R$ 66,5 mil em premiações. Já entre as mulheres, as categorias faixa-preta e faixa-marrom profissionais distribuirão R$ 47,5 mil em cinco divisões de peso.