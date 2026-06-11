Glover é treinador de Poatan e aposta em vitória do seu pupilo contra Gane - (Foto: Reprodução/UFC)

Glover é treinador de Poatan e aposta em vitória do seu pupilo contra Gane(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 11/06/2026 10:00

A poucos dias do UFC Casa Branca, que acontece no próximo domingo (14), a confiança da equipe de Alex Poatan segue em alta. Escalado para enfrentar Ciryl Gane na luta co-principal do evento, o brasileiro terá a oportunidade de disputar o cinturão interino dos pesos-pesados e dar um novo passo para consolidar sua história na organização. E, para Glover Teixeira, principal treinador do paulista, existe um fator capaz de fazer a diferença no confronto.



Durante imagens exibidas na série "Embedded" do UFC, Poatan apareceu realizando sessões intensas de treinamento voltadas para o duelo contra o francês. Ao acompanhar a preparação do pupilo, Glover destacou o volume de trabalho e a pressão constante aplicados pelo ex-campeão dos médios e dos meio-pesados.



Na visão do veterano, a capacidade de manter um ritmo elevado durante a luta pode representar um enorme desafio para Ciryl Gane, que terá pela frente um dos strikers mais perigosos do MMA atual: "Aquele cara não vai aguentar três rounds sob esse tipo de pressão", projetou Glover Teixeira.



A expectativa para o confronto é alta por reunir dois atletas reconhecidos pela qualidade na trocação. Enquanto Gane construiu sua reputação pela movimentação diferenciada e pela técnica refinada para um peso-pesado, Poatan chega embalado pelo histórico de títulos conquistados no Kickboxing e no UFC, além do poder de nocaute que o transformou em uma das maiores estrelas da organização.