Glover é treinador de Poatan e aposta em vitória do seu pupilo contra Gane(Foto: Reprodução/UFC)

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A poucos dias do UFC Casa Branca, que acontece no próximo domingo (14), a confiança da equipe de Alex Poatan segue em alta. Escalado para enfrentar Ciryl Gane na luta co-principal do evento, o brasileiro terá a oportunidade de disputar o cinturão interino dos pesos-pesados e dar um novo passo para consolidar sua história na organização. E, para Glover Teixeira, principal treinador do paulista, existe um fator capaz de fazer a diferença no confronto.

Durante imagens exibidas na série "Embedded" do UFC, Poatan apareceu realizando sessões intensas de treinamento voltadas para o duelo contra o francês. Ao acompanhar a preparação do pupilo, Glover destacou o volume de trabalho e a pressão constante aplicados pelo ex-campeão dos médios e dos meio-pesados.

Na visão do veterano, a capacidade de manter um ritmo elevado durante a luta pode representar um enorme desafio para Ciryl Gane, que terá pela frente um dos strikers mais perigosos do MMA atual: "Aquele cara não vai aguentar três rounds sob esse tipo de pressão", projetou Glover Teixeira.

A expectativa para o confronto é alta por reunir dois atletas reconhecidos pela qualidade na trocação. Enquanto Gane construiu sua reputação pela movimentação diferenciada e pela técnica refinada para um peso-pesado, Poatan chega embalado pelo histórico de títulos conquistados no Kickboxing e no UFC, além do poder de nocaute que o transformou em uma das maiores estrelas da organização.
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Caso vença o francês, o brasileiro ficará muito próximo de alcançar um feito inédito. Depois de conquistar cinturões nas categorias dos médios e dos meio-pesados, Poatan poderá se tornar o primeiro atleta da história do UFC a levantar títulos em três divisões diferentes.

O UFC Casa Branca acontece no próximo domingo (14), em Washington (EUA), e terá como atração principal a unificação dos cinturões dos pesos-leves entre Ilia Topuria e Justin Gaethje. Além de Poatan, o Brasil também será representado por Diego Lopes e Maurício Ruffy, que enfrentam Steve Garcia e Michael Chandler, respectivamente.