Ilia Topuria enfrenta Justin Gaethje em unificação do cinturão peso-leve - (Foto: Reprodução/UFC)

Ilia Topuria enfrenta Justin Gaethje em unificação do cinturão peso-leve (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 13/06/2026 11:00

A rivalidade entre Ilia Topuria e Justin Gaethje ganhou novos capítulos antes da disputa pelo cinturão dos pesos-leves no UFC Casa Branca, que acontece neste domingo (14). Após uma sequência de provocações envolvendo questões pessoais, o campeão linear voltou a utilizar o jogo psicológico para pressionar o dono do título interino.



Em entrevista ao canal "Sportsnet", o georgiano radicado na Espanha deixou a modéstia de lado ao comentar como reagiria caso estivesse no lugar do norte-americano. Conhecido pela confiança elevada antes dos grandes desafios, Topuria afirmou que a ideia de enfrentá-lo seria suficiente para gerar dúvida em qualquer adversário.



“Eu não apareceria. Eu ficaria tipo, ‘Eu tenho que lutar com esse cara?’ Eu não apareceria“, disse Ilia, com a autoconfiança que já se tornou sua marca registrada.