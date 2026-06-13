Ilia Topuria enfrenta Justin Gaethje em unificação do cinturão peso-leve (Foto: Reprodução/UFC)
Em entrevista ao canal "Sportsnet", o georgiano radicado na Espanha deixou a modéstia de lado ao comentar como reagiria caso estivesse no lugar do norte-americano. Conhecido pela confiança elevada antes dos grandes desafios, Topuria afirmou que a ideia de enfrentá-lo seria suficiente para gerar dúvida em qualquer adversário.
“Eu não apareceria. Eu ficaria tipo, ‘Eu tenho que lutar com esse cara?’ Eu não apareceria“, disse Ilia, com a autoconfiança que já se tornou sua marca registrada.
A declaração reforça o clima de tensão que tomou conta da promoção do confronto principal do UFC Casa Branca. O duelo, que coloca frente a frente dois dos nomes mais importantes da divisão até 70kg, deixou de ser apenas uma disputa esportiva após as recentes trocas de farpas fora do octógono.
A relação entre os atletas se deteriorou depois que Justin Gaethje fez comentários públicos sobre a vida pessoal de Topuria, citando o processo de divórcio do campeão. A resposta do georgiano foi imediata, aumentando a carga emocional para o encontro marcado para este domingo (14).
Com a unificação dos cinturões em jogo, Ilia Topuria tenta manter a sequência dominante que o levou ao topo do UFC, enquanto Justin Gaethje busca transformar sua experiência e estilo agressivo em armas para destronar o campeão linear. O confronto promete ser um dos momentos mais aguardados do histórico evento.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.