Kyra destacou a importância de ampliar o diálogo sobre o tema(Foto: Hugo Elevaty Esportes)
Além de Kyra, o evento contou com a presença de nomes de destaque do Jiu-Jitsu, como Nika Schwinden e Julia Boscher, das jornalistas Ana Hissa e Mayara Munhoz, além de Larry Matos e Antônio Barça, que são coordenadores da Diretoria de Esportes da OAB-RJ. O debate foi apresentado por Marcos Castro, diretor do Recorte da Luta, RC Media e Sindilutas.
Em entrevista, Kyra destacou a importância de ampliar o diálogo sobre o tema e ressaltou que a discussão tem alcançado novos espaços dentro da comunidade do Jiu-Jitsu: “Durante muito tempo falamos apenas entre mulheres sobre essas questões. Hoje, vemos uma participação maior de homens e de entidades lideradas por homens, o que é extremamente importante. Ter esse debate dentro da OAB-RJ fortalece ainda mais essa luta e mostra que estamos avançando”, afirmou.
A faixa-preta também enfatizou que ouvir as experiências femininas é um passo fundamental para aumentar a permanência e o crescimento das mulheres na modalidade. Segundo ela, líderes de equipes, academias e federações precisam criar espaços de escuta para compreender os desafios enfrentados pelas praticantes.
Kyra ainda defendeu a pluralidade de vozes dentro do esporte, destacando que mulheres com diferentes vivências têm perspectivas importantes para contribuir com a transformação do Jiu-Jitsu. “Espero que esse evento gere frutos positivos e que cada vez mais mulheres tenham espaço para serem ouvidas”, concluiu.
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