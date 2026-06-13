Kyra destacou a importância de ampliar o diálogo sobre o tema - (Foto: Hugo Elevaty Esportes)

Kyra destacou a importância de ampliar o diálogo sobre o tema(Foto: Hugo Elevaty Esportes)

Publicado 13/06/2026 10:00

A multicampeã mundial Kyra Gracie foi uma das participantes do debate “Tatame Seguro para as Mulheres no Jiu-Jitsu”, realizado no último dia 2, na sede da OAB-RJ. O encontro histórico reuniu atletas, professoras, jornalistas, psicólogas e lideranças institucionais para discutir medidas de prevenção e combate ao assédio dentro da modalidade, promovendo reflexões sobre a construção de um ambiente mais seguro e acolhedor para as mulheres nos tatames.



Além de Kyra, o evento contou com a presença de nomes de destaque do Jiu-Jitsu, como Nika Schwinden e Julia Boscher, das jornalistas Ana Hissa e Mayara Munhoz, além de Larry Matos e Antônio Barça, que são coordenadores da Diretoria de Esportes da OAB-RJ. O debate foi apresentado por Marcos Castro, diretor do Recorte da Luta, RC Media e Sindilutas.



Em entrevista, Kyra destacou a importância de ampliar o diálogo sobre o tema e ressaltou que a discussão tem alcançado novos espaços dentro da comunidade do Jiu-Jitsu: “Durante muito tempo falamos apenas entre mulheres sobre essas questões. Hoje, vemos uma participação maior de homens e de entidades lideradas por homens, o que é extremamente importante. Ter esse debate dentro da OAB-RJ fortalece ainda mais essa luta e mostra que estamos avançando”, afirmou.